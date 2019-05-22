أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح لجائزة الدولة التشجيعية للعام الحالي بدءاً من الأول من الشهر القادم حتى الحادي والثلاثين من شهر آب المقبل.

وبينت الوزارة أن الترشيح للجائزة متاح لمختلف مجالات الفنون من موسيقا ومسرح وسينما وفنون تشكيلية وتطبيقية واتصالات بصرية إلى جانب الآداب من شعر ورواية وقصة قصيرة ومسرحية وأدب أطفال فضلاً عن الجائزة المتعلقة بالنقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية اللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية.

واشترطت الوزارة في المتقدم أن يكون عربياً سورياً وأمضى في مجال البحث والإبداع مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون إنتاجه منشوراً وذا قيمة متميزة يسهم في تطوير الواقع البحثي النقدي أو الأدبي أو الفني وألا يكون حاصلاً على جائزة مماثلة مسبقاً وألا يكون قد تجاوز الخمسين من العمر بتاريخ تقديمه لطلب الترشيح.