إغلاق 46 محلاً لبيع المواد الغذائية خلال شهر واحد في اللاذقية

أكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية فواز حكيم متابعة ومراقبة محال بيع المواد الغذائية، لجهة التشديد على الرقابة الصحية من جهة، والتركيز على النظافة العامة من جهة ثانية.

وخلال جولتها على محال بيع المواد الغذائية، ضبطت مديرية المهن والشؤون الصحية، عدة مخالفات خلال شهر أيار الماضي، ونظمت 46 قرار إغلاق بحق المحلات المخالفة في المدينة.

وبيّن رئيس دائرة الرقابة والسياسات في مديرية المهن والشؤون الصحية، كنان سعيد، لـ«الوطن»، أنه تم ضبط 15 كيلو غراماً من الجبنة التالفة غير الصالحة للاستهلاك البشري في معمل لصنع الألبان والأجبان في حارة علي جمّال، مؤكداً إتلاف الكمية وإغلاق المعمل وإحالة المخالف إلى القضاء وفق القانون.

وذكر سعيد أنه تم في حي سوق الغافقي «أوغاريت»، ضبط محل لبيع الفواكه والألبان والأجبان يبيع مواد تالفة، مبيناً أنه تم ضبط 20 كيلو غرام من اللبن التالف و5 كيلو غرام من الجبنة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري، مؤكداً أنه تم إتلاف الكمية وإغلاق المحل وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

وأشار رئيس دائرة الرقابة والسياسات إلى ضبط محل حلويات – غير نظيف- في الوسط التجاري بالمدينة، موضحاً أنه تم إغلاق المحل بالشمع الأحمر وفرض غرامة مالية بحسب القانون بعدما تم مشاهدة براز القوارض داخل المحل.

ولفت سعيد إلى الضبوط والغرامات المالية التي سجلتها المديرية خلال الشهر الخامس من العام الجاري، مبيناً أنه تم تنظيم 11 ضبطاً للمحال التجارية بسبب مزاولة المهنة من دون الحصول على الترخيص الإداري، ومخالفة الشروط الصحية وعدم وجود بطاقات صحية لعمال المهن الغذائية.

وعن ضبوط التدخين، بيّن رئيس دائرة الرقابة والسياسات أنه تم تسجيل ضبطي تدخين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009. وفي المقابل، تم معالجة 46 شكوى تخص الضرر الصحي بسبب تسرب مياه من المنازل السكنية من خلال توجيه إنذار بضرورة رفع الضرر الصحي عن الجوار والإحالة إلى القضاء في حال عدم الالتزام.