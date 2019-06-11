أميركا تطلب رسمياً من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج … البنتاغون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على «إف-35» ويعلن اتفاقاً لخفض أسعار شرائها

أكد مسؤولون أميركيون تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات «إف-35» في قاعدة جوية بولاية أريزونا على نحو أسرع من المتوقع، وقالت أنقرة إن واشنطن لم تتحرك لتشكيل مجموعة عمل معها.

وقال مايك آندروز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»: «الوزارة على علم بأن الطيارين الأتراك في قاعدة لوك الجوية لن يحلّقوا»، وأضاف: «إذا لم يحدث تغيير في السياسة التركية، فسنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي لإنهاء مشاركته في برنامج إف-35».

وفي أنقرة، قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية الإثنين إن الولايات المتحدة لم تتحرك بعد لتشكيل مجموعة عمل مشتركة لتقييم مخاوفها بشأن شراء تركيا منظومة «إس-400» الدفاعية الروسية.

وتؤكد واشنطن أن شراء تركيا حليفها في الناتو منظومة «إس-400» الروسية يشكل تهديداً لطائرات «إف-35» التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، وحذرت من عقوبات أميركية محتملة إذا مضت تركيا في إتمام الصفقة.

وقالت تركيا، وهي شريك أساسي في برنامج «إف-35»: إن منظومة «إس-400» لن تؤثر على الطائرات، واقترحت على واشنطن تشكيل لجنة عمل مشتركة لتقييم المخاوف الأميركية.

وقال إسماعيل دمير رئيس المؤسسة في تصريح للصحفيين بالعاصمة أنقرة إن بلاده مستعدة لبحث المخاوف الأميركية.

وأضاف: «إذا كان مصدر القلق مسألة فنية ترتبط بنشر «إس-400» في تركيا، فقد قلنا مراراً إننا مستعدون لبحث ذلك. لكن الطرف الآخر لم يتخذ أي خطوات لتشكيل الفريق الفني وبحث الأمر».

وكان البنتاغون قد أعلن الإثنين أنه توصل إلى اتفاق مع شركة تصنيع الطائرات لوكهيد مارتن على خفض سعر طائرة الشبح الحربية إف-35 أغلى نظام أسلحة في تاريخ الولايات المتحدة يخص طلبية بقيمة 34 مليار دولار.

وقالت مساعدة وزير الدفاع المسؤولة عن المشتريات إلين لورد، إن وزارة الدفاع الأميركية وشركة تصنيع الطائرات لوكهيد مارتن «لديهما الآن اتفاقية شفهية» بشأن شراء دفعة أولى من 157 من تلك الطائرات، بتخفيض في السعر مقداره 8.8 بالمئة مقارنة بالدفعة السابقة من طائرة إف-35 إيه.

وأضافت بأن البنتاغون وافق كذلك على خيار شراء 321 طائرة في العامين القادمين مع تخفيض السعر بمقدار 15 بالمئة على جميع الطرازات.

وفي حال تطبيق جميع الخيارات وموافقة الكونغرس فستصل القيمة الإجمالية للطائرات إلى 34 مليار دولار.

وقالت لورد: «هذه لحظة تاريخية بالنسبة لمشروع إف-35، ويمثل أكبر طلبية شراء في تاريخ الوزارة».

وستكون تكلفة طائرة إف-35 إيه التي يستخدمها سلاح الجو الأميركي، أقل من 80 مليون دولار للطائرة الواحدة في 2020 قبل عام من المتوقع، بحسب لورد.

ووفقاً لأرقام البنتاغون في تشرين الأول فقد تم تسليم 320 طائرة من طراز إف-35 في أنحاء العالم بينها 245 في الولايات المتحدة.

وقالت لورد: إن «هذه الاتفاقية دليل التزامي التوصل لخفض كبير في تكلفة إف-35، وتحفيز الصناعة لتحقيق الأداء المطلوب، وتزويد مقاتلاتنا الحربية بأفضل القدرات بأقل تكلفة على دافعي الضرائب».

وأطلق برنامج إف-35 في التسعينات الماضية بتكلفة تقدر بنحو 400 مليار دولار للبنتاغون، مع هدف تصنيع قرابة 2500 من هذه الطائرات في العقود القادمة.

وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بما يشمل الصيانة، بنحو 1.5 تريليون دولار خلال فترة المشروع التي تستمر حتى 2070.

وفي سياق آخر نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي رفيع أن وزارة العدل الأميركية أرسلت طلباً رسمياً إلى السلطات البريطانية لتسليمها مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج.

وأوضحت الصحيفة أن الطلب الأميركي أرسل إلى السلطات البريطانية الخميس 6 حزيران.

ويتعين وفقاً للاتفاق المبرم بين واشنطن ولندن، أن يتم إرسال طلب الترحيل في غضون 60 يوماً من يوم اعتقال أسانج، الذي سلمته سفارة الإكوادور في لندن للسلطات البريطانية في 11 نيسان الماضي.

ووفق الاتفاقية أيضاً لن يكون في مقدور الولايات المتحدة بعد الآن توجيه تهم جديدة لأسانج، باستثناء المخالفات التي قد تقع بعد تسليمه.

ووجهت السلطات الأميركية لأسانج اتهامات في 18 نقطة، بما فيها انتهاك قانون التجسس، والتآمر بهدف اختراق كمبيوتر حكومي.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت مطلع حزيران أنها لن تعيق ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن أسانج كان لجأ منذ 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن بعد اتهامه بالتحرش الجنسي والاغتصاب في السويد، ولخشيته من تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث تتهدده عقوبة الإعدام أو السجن لمدة طويلة بسبب نشره وثائق سرية، فيما ستقرر بريطانيا في 14 حزيران الجاري وجهة تسليمه للولايات المتحدة، أو السويد.