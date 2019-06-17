«محروقات»: لم يتم إلغاء ترخيص أي محطة وقود سابقاً … محطات خاصة تخلط البنزين بمواد رخيصة الثمن مثل «النفتا»

صرحت مصادر في «محروقات» لـ«الوطن» أن الغاية من قرار الحكومة بإلغاء ترخيص أي محطة وقود تتلاعب بمواصفات المشتقات النفطية وآلية عمل البطاقة الذكية؛ ردع أصحاب محطات عن ارتكاب أي مخالفة أو حالة غش في هذا الشأن، لافتاً إلى أن التلاعب بمواصفات المشتقات النفطية يتم من خلال لجوء بعض أصحاب محطات الوقود إلى خلط البنزين والمازوت بمواد أرخص ثمناً من المشتقات النفطية بقصد زيادة الربح، على سبيل المثال يتم إضافة مادة «النفتا» وهي أحد منتجات النفط الوسيطة إلى البنزين، فضلاً عن قيام بعض أصحاب المحطات بإضافة الماء وتبين ذلك بعد لجوء بعض أصحاب السيارات لتغيير المضخات.

ولفتت إلى أن محطات الوقود الخاصة هي من تلجأ لارتكاب مخالفات الغش هذه في البنزين والمازوت، مبيناً أن محطات الوقود الحكومية لا تلجأ لارتكاب مثل هذه الحالات من الغش لأنها مراقبة بشكل كبير.

وبحسب المصادر، هناك عقوبات رادعة في قانون التموين تحت مسمى الغش والتدليس في حال ضبط أي حالة تلاعب بمواصفات المشتقات النفطية بحيث تقوم التموين بأخذ عينات من المشتقات النفطية في المحطات المخالفة ويتم تحليلها وفي حال ثبت ارتكاب مخالفة غش يتم تحويل هذه المخالفة إلى القضاء ويتم فرض غرامة مالية على صاحب محطة الوقود أو فرض عقوبة قد تصل للسجن وقد يتم إيقاف المحطة عن العمل لمدة معينة، لافتةً إلى أن التموين هو المسؤول عن رقابة محطات الوقود.

واليوم بعد اتخاذ قرار إلغاء الترخيص للمحطة التي ترتكب مخالفة باتت العقوبات رادعة أكثر وهذا القرار هو قرار صائب، لافتاً إلى أنه لم يتم إلغاء ترخيص أي محطة وقود سابقاً.

وفيما يخص التلاعب بآلية عمل البطاقة الذكية بينت المصادر أن هذا النوع من التلاعب يتم من خلال لجوء عامل المحطة إلى تسجيل كمية أكبر من الكمية المعبأة على جهاز البطاقة الذكية الموجود في المحطة، لافتةً إلى ضرورة أن يتم تركيب جهاز البطاقة الذكية على المضخة وعند التعبئة يتم إعطاء كمية التعبئة الصحيحة.

هذا وكان قد أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتلاعب بمواصفات المشتقات النفطية وكذلك التلاعب بآلية عمل البطاقة الذكية.