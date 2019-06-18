برجك اليوم – الأربعاء 19 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان اضبط نفسك ولا تكن مزاجياً فاليوم قد تتضايق من مواقف غير مقبولة ممن حولك أو توتّر في الأجواء أو مشاحنات طارئة لكنها ليست مستحيلة الحل فالتفت إلى الإيجابيات.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت محدث دمث ولبق ومحبوب وتسعى للتبدل والتطور على الصعيد المهني، فاستمتع بمحبة المحيط وتقديرهم فأنت منظم وتمتلك الرغبة لإنجاز مهماتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران يومك يتميز بالعطاء فأنت لن تتوانى عن منح الآخرين كل ما يطلبونه لأنك مرتاح، وقد تسعد بمبادرات كنت تنتظرها منذ فترة أو تتلقى مساعدة من الأصدقاء.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تهب عاصفة على الصعيد العائلي أو العملي وتضطر لمواجهة الأمور بسرعة، ودون أن تتفاقم المشاكل انتبه من الاحتيال أو العصبية فأحياناً ستكون غير مبررة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب انتبه لصحتك وغذائك واحذر بعض المشاكل في العمل مع المتعاونين أو الزملاء، فقد تخف الحيوية وتكون معرضاً للإصابة بعدوى عابرة فنظم وقتك لتنهي ما هو ضروري.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تتردد في إغلاق الأبواب أمام بعض المنغصات وحاول إنزال ما لم تعد قادراً على حمله عن كتفيك، ورتب أولوياتك ركز جهودك للقيام بالضروري وامنح عطاءك العقلي والعملي لمن تحب.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تفتقد الجرأة لاتخاذ القرار وقد تشعر أنك لا تمتلك الحيوية اللازمة للإنجاز، وناقش أمورك بهدوء وتفهم من دون انفعال وإذا أحسست أنك قلق أو متوتر فحاول أن تنعزل.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني اليوم لتغيير جديد في حياتك العملية أو العاطفية ولكن ابذل الجهود للسير نحو هدفك بثبات وحزم ولا تأخذ التهاني مني فقط بل من المحيط حولك والفرص كبيرة للنجاح.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تعالج أخطاءك السابقة وخاصة على الصعيد المالي وتحاول إيفاء ديونك، فاجعل هذا اليوم ركيزة لتحسن وضعك المالي أو العملي فنسبة العوائق تتدنى مما يسعدك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تمارس جاذبية قصوى على محيطك العملي أو الشخصي لتعزز أوضاعك وتفرح للنجاح، فأنت مشرق اليوم واتصالات حولك تستغربها والغيوم بدأت بالذهاب وعواطفك فرحة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لا تلتزم بكلام قد لا تفعله ووعود لا تستطيع الوفاء بها وأصلح ما أفسد من قبل، فغيرة من حولك هي السبب في مضايقتك، لذلك كثف جهودك في مصالحك وكن قليل الكلام.