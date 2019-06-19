برجك اليوم – الخميس 20 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت منفتح على الأمور من حولك باتصالات أو علاقات أو دعوات دعم وتأييد على كل المستويات، وتمنح من حولك وأولهم الشريك الكثير من المحبة والعواطف وربما تفكر في السفر.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار ابتعد عن إبداء الملاحظات الساخرة أو اللاذعة بل اهتم بأن تخطط لما هو آتٍ، فالمهم هو التصرف بوعي لتحويل الفشل أو التعب إلى نجاح والتعامل مع الأمور بحكمة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تستطيع توزيع العمل على من حولك وتكليف كل باختصاصه وقد تسعد بخبر مفرح، فتأثيرك كبير فيمن حولك والحظوظ مساعدة وكل ما أنصحك به القليل من الادخار.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تسمع اليوم مديحاً من الشريك أو العائلة عن طيبتك وحنانك ومحبتك للآخرين، وقد تتلقى مساعدة من أحد الأصدقاء أو الزملاء مالياً أو عملياً أو تجد حلولاً لمشكلة عالقة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب طاقتك المفقودة والتأجيل لكل أمر تريد الحصول عليه يجعلك متوتراً أو عصبياً، وقد تشعر هذا اليوم بالاستياء والغضب والسبب قد يكون أموراً عائلية متعبة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يتبدل مزاجك بسرعة هذا اليوم بحيث يتراوح بين العمل الكثير والمزاج الرديء، فلا تستهتر بأي إشارة للنقاشات أو لأمور الصحة، فالعمل الكثير يتعبك ويأخذ من وقتك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تحتاج لمرآة من أصدقاء أنت تثق بهم لتتكلم عما يضايقك وتشرح ماذا يجري داخلك، ومهمات جديدة وقد تحدث هذا الشهر تغيراً في خط سيرك نحو هدف جديد أو عقد جديد.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تشعر بالتعب وتفضل العزلة والسبب قد يكون شجاراً بسيطاً تضخمه فكن أكثر حرصاً حين تشرح وجهة نظرك، فتمسك بلطفك وبهدوئك وخاصة مع من تحب كأفراد العائلة أو أصدقائك أو زملاء العمل.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول اختياراتك العاقلة هذا اليوم تسعدك وقد تشعر بالحب يتدفق ممن حولك وخاصة الأهل، لأنك جذاب ومحط أنظار المحيط وتترك تأثيراً جيداً في المحيط فكن لطيفاً.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تطالبك العائلة بمال لا تملكه وقد تستضيف في بيتك زواراً يكلفونك مصاريف إضافية، فاكتب ما تصرف على ورقة فصرفك أكثر مما يجب فهذا سيريحك على المدى الطويل.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تشعر بطاقة إيجابية وفعالة للخلاص من مشكلة صغيرة ما يجعلك منفتحاً ومميزاً، لتبدو واقعياً ومتحمساً وتتقرب من المحيط وتسعد بمبادرات جيدة تجاهك ممن يحبك.