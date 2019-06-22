لا حلول مقنعة بملتقى «آثار التهريب على الاقتصاد الوطني» … شعيب: ضبط مهربات منتهية الصلاحية ومزورة

أعلن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب عن اكتشاف سلع مهربة منتهية الصلاحية ومنها مزورة، أي أنها تحمل ملصقات لماركات تجارية معروفة ولكن مزورة، مؤكداً أنه حالياً تراجع حجم السلع المهربة الموجودة في الأسواق بعد الجهود المبذولة في الفترة الماضية.

ولم يتوصل ملتقى «آثار التهريب على الاقتصاد الوطني» أمس إلى حلول مقنعة، علماً أنه جاء بحضور أصحاب القرار وعدد من أساتذة الاقتصاد ورجال الأعمال الذين اتفقوا على أنه لا يوجد إجراء حكومي أو سياسة اقتصادية واضحة تخفف من التهريب.

وفي كلمة له في المؤتمر أشار شعيب إلى الإجراءات المتبعة من دوريات حماية المستهلك في متابعة السلع والبضائع المجهولة المصدر المطروحة في الأسواق المحلية.

ورأى معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن السياسة الحكومية ركزت على دعم المنتج المحلي وبناء عليه تم وضع قوائم المنع والسماح باستيراد السلع. واعتبر الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق رسلان خضور أن التهريب يرتبط بالسياسات والإجراءات الحكومية التنموية المحلية والإقليمية.