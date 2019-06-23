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مخاطر الأجهزة اللوحية على أصابع الأطفال

| وكالات

الإثنين, 24-06-2019

في الوقت الذي يلجأ الأهالي إلى منح أطفالهم «آيباد» لإلهائهم من أجل الحصول على بعض الهدوء بداخل المنزل، فإن بعض الأطباء يحذرون من أن هذا ليس في صالح أبنائهم بالمستقبل.
وأكد الأطباء أن الاستخدام المفرط للهواتف التي تعمل باللمس والأجهزة اللوحية، يعمل على خنق تطور عضلات أصابع الأطفال، مما يصعّب عليهم الإمساك بالقلم بشكل صحيح. كما أشاروا إلى أن استبدال الأهالي الألعاب التقليدية لأطفالهم مقابل الأجهزة اللوحية، قد يعرقل نموهم في سنواتهم الأولى.
وتقول سالي باين، من مؤسسة القلب في إنكلترا، «إنه من الأسهل منح الطفل جهاز «آيباد» بدلاً من تشجيعه على لعب ألعاب تسهم في بناء عضلاته مثل المكعبات، ولكن هذا لا يطور من المهارات التي يحتاجون إليها من أجل مسك قلم».
وأضافت «باين» أن الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في الفترة الحالية، ليس لديهم مهارة الإمساك بالقلم قبل بلوغهم 10 سنوات.
وتقول إحدى الأمهات «لورا» إنها أخضعت ابنها «باتريك»، البالغ من العمر 6 سنوات، لدروس تعليمية أسبوعية استمرت 6 أشهر، من أجل تعليمه كيفية مسك القلم بطريقة صحيحة، وذلك نتيجة إدمانه على الأجهزة اللوحية.

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