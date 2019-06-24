اقتصاد

مدير «العقاري»: لن نقتطع من راتب الكفيل إلا في حالة تأخر 3 أشهر عن السداد

| الوطن

الثلاثاء, 25-06-2019

أعلن المصرف العقاري عن إمكانية قبول تعهد من المقترض بتسديد القسط المترتب عليه كاملاً إلى المصرف مباشرة بدل اقتطاعه من راتبه وعندها يتم توجيه كتاب إلى محاسب المقترض أو الكفيل بعدم اقتطاع القسط من راتبه إلا في حال طلب المصرف ذلك.
وبحسب بيان للمصرف (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فإنه إذا بلغ التأخر عن التسديد ثلاثة أقساط شهرية سيتم الطلب من محاسبي المقترضين أو الكفلاء بناء على تعهداتهم حسم القسط من رواتب المقترضين أو الكفلاء بشكل شهري وفقاً للأصول المتبعة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن هذا التعميم يأتي ضمن توجهات المصرف بتوفير كل التسهيلات لمنح القروض وخاصة لجهة تأمين الكفيل، حيث يتحول الكفيل وفق هذا التعميم لكفيل ضامن بعد أن يقدم طالب القرض تعهداً باقتطاع قسط شهري من راتبه يوازي قيمة القسط الشهري للقرض الذي يرغب في الحصول عليه حتى ولو تجاوز نسبة 40 بالمئة من راتبه، وفي هذه الحال لن يكون هناك اقتطاع من راتب الكفيل ويبقى الكفيل كضامن ولا يتم التوجه لدخل الكفيل إلا في حال امتناع صاحب القرض عن التسديد لثلاثة أقساط متتالية.
وتوقع المدير أن يسهم ذلك بتعزيز حركة الطلب على القروض والتخفيف من الصعوبة في تأمين الكفيل كما هو حاصل مع الكثير من الراغبين في الحصول على قروض.

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