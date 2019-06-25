ألمانيا تنتظر تسليم اليونان لمهجّر سوري متهم بالانضمام لداعش

أفادت صحيفة «دي فيلت» الألمانية، أمس، بأن إحدى المحاكم في البلاد، أصدرت مذكرة توقيف بحق مهجّر سوري بتهمة «الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وقيامه بالتخطيط لهجمات ضد ألمانيا».

وقالت الصحيفة: إن «محكمة مدينة «كوبلنز» التابعة لمقاطعة راينلاند بفالز، أصدرت مذكرة توقيف بحق لاجئ سوري بتهمة الانضمام لتنظيم داعش»، بحسب ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العام: أن الشاب السوري متهم بالتخطيط لهجمات ضد ألمانيا، ولكن لا توجد أي دلائل على قيامه بأعمال عنف، كما لا يوجد لديه سجل إجرامي مع التنظيم أو غيره من التنظيمات الإرهابية.

وأشار المدعي العام إلى أن مهمة الشاب في التنظيم كانت الإشراف على طائرات صغيرة مسيّرة عن بعد، والمؤكد أنه تلقى تدريبات عسكرية من مسلحين في داعش، وطالب بمحاكمته في حال تسليمه من قبل اليونان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم جاء إلى ألمانيا عام 2015 كــ«لاجئ» هو وأسرته حيث تنقل بين مدينتي لودفيج هافن وكوبلنز ليعود بعدها إلى سورية ويستقر في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي عام 2018 حاول المتهم العودة إلى ألمانيا لكن تم اعتقاله في اليونان بسبب دخوله غير الشرعي إليها، وبعدها تم التحقيق معه من قبل السلطات اليونانية وتم إيداعه في السجن.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل عن توقيت وإمكانية تسليمه للسلطات الألمانية من قبل الحكومة اليونانية.

يشار إلى أن شاباً سورياً آخر كان ينتمي إلى تنظيم داعش تمت محاكمته الأسبوع الفائت في مدينة «كارلسروه» الألمانية لقيامه بجرائم حرب في سورية.

وكانت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، كشف في آذار الماضي عن وثائق لداعش عثر عليها في سورية تتعلق بخطط التنظيم بشأن العمليات المستقبلة في أوروبا.