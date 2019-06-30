سعي أميركي لتكريس الاحتلال شمال شرق سورية!

تكريساً للاحتلال الغربي في شمال وشمال شرق سورية، أعلنت واشنطن أن عدداً من الدول الأعضاء في«التحالف الدولي» الذي تقوده، ستنشر قوات برية في سورية في غضون أسابيع، لتحل مكان قوات الاحتلال الأميركي المنسحبة.

وفي مقابلة مع موقع «ديفينس وان» الأميركي المعني بالشؤون الأمنية، أعلن، المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، أنه من «المحتمل الإعلان عن نشر تلك القوات في الأسابيع المقبلة»، من دون أن يحدد أسماء الدول التي ستشارك.

وذكر جيفري، أن بلاده مستمرة في سحب قوتها المحتلة من سورية، لكنه أضاف: «إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزم بالحفاظ على بقاء قوة لفترة غير محددة، ونحن نواصل هذا التخفيض الدقيق والمسؤول»!