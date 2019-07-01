برجك اليوم – الثلاثاء 02 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان امتنع عن تحميل غيرك أخطاءك ولكن لا مانع أبداً من تقاسم المسؤولية مع من حولك، ولا تكبت أحاسيسك السلبية ولا تفقد الأمل ولا تسمح للفراغ العاطفي أن يجتاحك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار حدد أولوياتك وضع أمامك هدفاً واحداً وخاصة إذا كان عملياً أو مالياً لأنك ستحصل عليه، وقد تفرح بلقاء مميز أو تتعرف على أصدقاء جدد يبعثون في حياتك التجدد والفرح.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تحلم بالتوصل إلى اتفاق أو بنيل زيادة في الراتب ما يجعلك تختلف مع معارف بسبب غيرة، فأنت في الشهر المالي الأفضل لترتب أمورك المالية ولتفكر في مصادر أخرى للدخل.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز اليوم قد يتيح لك سفراً أو يفتح لك أفقاً جديداً في عمل جديد أو تغيير في أمورك الشخصية، فاسمح للفرح الذي يسكن داخلك أن يخرج ويسعدك ويسعد من حولك فاليوم أنت نشيط.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت تكره الاستغلال لكنك اليوم تشعر بأنك مستغل ولكن قد يكون إحساسك وهماً، فتحرك في الوقت المناسب واستثمر صداقاتك فأنت اليوم بأمس الحاجة للصداقات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول اليوم اللقاءات والاتصالات وقد تستعيد علاقات أو تفرح لسماع أخبار سارة كمصالحات أو لقاءات أو أفراح وقد تضع النقاط على الحروف في أغلب الأمور التي كانت تقلقك سابقاً.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول كن متزناً في تصرفاتك وحافظ على انسجامك مع محيطك المهني أو العائلي، وقد تكتشف أكثر من مؤامرة تحاك ضدك أو تتعرض لظلم أو تشعر بجو من الضغط غير العادي.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني إذا أطلقت طاقة إيجابية فستجذب مزيداً من الإيجابية فتسعد مع من يريدون لك الخير حقاً، وهذا الذي يجعل الحياة أبهج وأجمل وهو يوم جميل للحب والتأثير في من حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت موضع آمال ومحور اهتمام المحيط واتكالهم عليك يسعدك وهذا يحتاج لجهدك، وربما تقوم اليوم بمبادرات لحل مشاكل الآخرين ما يخلق أجواء إيجابية وشكراً ومحبة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تنفعل على أمور تستطيع تجاوزها فقد تفاجأ بمستجدات سببها سوء تقديرك، وربما تأخذ قراراً بمفردك من دون الرجوع لاستشارة العائلة وفي داخلك تعب.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط احترس مما تأكل سواء كنت مدعواً لطعام ليس في منزلك أو كنت تفكر بحمية أو ريجيم، وتأكد أن الحقائق والصور بين يديك قبل أن تحكم فقد يضايقك أنك تعمل أكثر مما يجب.