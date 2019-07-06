انطلاق الملتقى الموسيقي الأول في طرطوس

انطلقت مساء أمس فعاليات «الملتقى الموسيقي الأول- ملتقى الفنان محمود الحاج» الذي تقيمه مديرية الثقافة في طرطوس لمدة أسبوع في صالات المراكز الثقافية في طرطوس وبانياس وصافيتا والقدموس.

افتتحت فعاليات الملتقى في مركز ثقافي طرطوس كورال «أطفال أرجوان» للغناء المتعدد الأصوات والموزع هارمونياً بقيادة الموسيقي بشر عيسى وعازفة البيانو شذى طعمة، وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

ويتضمن برنامج اليوم حفلاً فنياً في السادسة مساءً في ثقافي القدموس تحييه فرقة دندنة الموسيقية بقيادة الفنان سومر محمد،، كما تقدم الفنانة إيناس لطوف وفرقتها الموسيقية بقيادة الفنان مهدي إبراهيم حفلاً فنياً عند السابعة مساءً في ثقافي بانياس.

ويوم غد تحيي مجموعة إيمار الموسيقية بقيادة الفنان سليم شحود حفلاً فنياً في ثقافي صافيتا عند السادسة مساءً، كما يحيي الفنان كمال حميد حفلاً فنياً في ثقافي طرطوس عند السابعة مساءً.

ويتضمن اليوم الرابع حفلاً فنياً تحييه فرقة طرب الموسيقية بقيادة الموسيقي زين غانم في ثقافي طرطوس عند السابعة مساءً، وفي اليوم الخامس تقدم فرقة نينار بقيادة الفنان أكثم عبد الله حفلاً فنياً عند السادسة مساءً في ثقافي صافيتا، وعند السابعة مساءً يحيي الفنان أحمد عبد الحميد وفرقته الموسيقية حفلاً غنائياً في ثقافي طرطوس.