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وقفات احتجاجية في الحديدة تنديداً بجرائم العدوان … مقتل وإصابة جنود لآل سعود في هجومين للجيش اليمني

| وكالات

الأحد, 07-07-2019

قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي بعد أن شنت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية هجومين على تجمعاتهم على محور جيزان.
ونقل موقع قناة «المسيرة نت» عن مصدر عسكري يمني قوله: إن عدداً من جنود النظام السعودي قتلوا وأصيب عدد آخر إضافة إلى اغتنام عتاد حربي خلال عمليتين هجوميتين على تجمعاتهم في موقع مشعل.
من جهة أخرى لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم في عمليات قنص قبالة جيزان.
وقال مصدر عسكري: إن أربعة من مرتزقة العدوان قتلوا بعمليات نفذتها وحدة القناصة في الجيش واللجان في تبة السيات في حرض قبالة جيزان.
كما استشهد يمنيان جراء قصف مدفعي وإطلاق نار لقوى العدوان السعودي في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وذكر موقع المسيرة نت اليمني أن «مدفعية قوى العدوان السعودي استهدفت بالقذائف منطقة «7 يوليو» السكنية في مديرية الحالي في مدينة الحديدة ما أدى إلى استشهاد مواطن واحتراق أحد المنازل بكامل محتوياته».
وأشار الموقع إلى استشهاد يمني آخر برصاص قوى العدوان في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا في الحديدة.
هذا واحتشد أهالي محافظة الحديدة اليمنية في مناطق مختلفة من المحافظة تنديداً باستمرار خروقات العدوان السعودي وجرائمه المتكررة التي تقتل الأبرياء وتسفك الدماء وتدمر البيوت على رؤوس ساكنيها.
وذكر موقع «المسيرة نت» أن المشاركين في الوقفات الاحتجاجية استنكروا الصمت الدولي إزاء هذه الخروقات واستمرار الحصار والعدوان رغم اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي أبرمته الأطراف اليمنية في السويد في الـ13 من كانون الأول الماضي مؤكدين مواصلة صمود اليمنيين في مواجهة العدوان.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار عام 2015 مرتكباً جرائم بحق الشعب اليمني ذهب ضحيتها عشرات الآلاف بين قتيل ومصاب ومستهدفاً المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية بالتزامن مع فرض حصار خانق على الموانئ والمطارات والحدود اليمنية ما تسبب بمعاناة كبيرة للسكان إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة مع نقص الأدوية في البلاد.

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