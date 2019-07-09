برجك اليوم – الأربعاء 10 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان شعبيتك المتصاعدة تسعدك وتجعلك تشعر بالانتصار فالأوضاع مبشرة ومساعدة، والجو حولك يدعمك ويقدر جهودك وخاصة في العائلة وقد تنال أكثر من مدح وتشعر بالمحبة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار صدقني بالصبر والتفهم ستحصل على ما تريد، فابتعد عن الاستعجال أو العصبية، وشاهد إيجابيات الشريك ولا تجعله يراك متبدلاً من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تسترجع شعبيتك وتوظف إمكانياتك في مكانها المناسب وخاصة أن قدرتك على الإقناع تفيدك، وقد تكتشف أخطاءك فتحاول تصحيحها أو تقترب ممن تحب لتشرح له وجهة نظرك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز هذه الأيام تحمل لك مفاجآت عاطفية جميلة ولقاءات وقد تحصل اليوم أحد اللقاءات المتميزة، فأنت تفرح بالتغيرات ولكنها تقلقك وقد ينتابك إحساس بعدم الأمان.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تتسع رقعة الخلاف مع أفراد عائلتك والسبب سفرك المحتمل أو انشغالك بعيداً عن عائلتك، فكن على حذر من الخلافات التي قد تلوح في الأفق في إطار أمورك العائلية.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تحترم مشاعر الشريك وتسعد للأخبار الإيجابية وللتفاهم العميق بينك وبين المحيط، وقد تصل إلى سعادة قصوى على صعيد أمورك العاطفية أو إعلان إيجابي عائلي أو شخصي.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول إن ما يحصل من صرف هو طارئ ولن يحصل كل شهر بالعكس الشهر القادم سيكون تعويضاً لكل ما تدفعه هذا الشهر ومع ذلك أنصحك أن تزن أمورك بعيداً عن صرفك الأكثر من دخلك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تقارن نفسك بمن حولك وتعرف تماماً أنك أفضل لأنك تحمل هدفاً تسعى له، فلا تتردد في قراراتك فأحلامك لا حدود لها ولا شيء يقف ضدك فبادر في العمل.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تضطر لوعد لا تملك الوفاء به فأدرس كل مشاريعك مع الآخرين حتى المعنوية، فاعتمد التحفظ وخفف من كلامك واتخذ الحيطة والحذر من انفعالاتك وردات فعلك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني موجة من السعادة تجتاح حياتك كارتباط أو سفر أو خطبة أو فرح لأحد الأشقاء أو الأصدقاء، فأنت مزدهر بالصداقات ومحور اهتمامات محيطك الشخصي والعائلي.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لا تستعجل علاقات لا تعرف عنها شيئاً كن سرياً في أمورك مع من لا تعرفهم جيداً، وابتعد عن نقد الآخرين ليصبحوا مثلك واحترم قدرات من حولك ومعتقداتهم.