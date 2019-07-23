برجك اليوم – الأربعاء 24 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان ترفع الحجاب عن كل ما هو غامض لأنك قد تسعد لولادة مشروع بعيد المدى، فأنت تقوم بدور فعّال بعيداً عن التصرفات العشوائية مستخدماً قرارات لأنك تتسم بالحكمة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تشعر أنك غير مرغوب أو أنك مهمل أو مظلوم ولو كنت متزوجاً فالمشاكل عائلية، وقد تكون لأسباب تشعر أنت أنها مفتعلة أو أنها لأسباب واهية وغير حقيقية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أناس كثر يمدحونك ويمنحونك المحبة وقد تفتح في وجهك أبواب كانت مغلقة، فاليوم للقاءات والاتصالات والمصالحات، وقد تستعيد علاقات أو تفرح لسماع أخبار سارة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز ثق بمن حولك وابتعد عن إسداء النصائح وقلل من نقدك حتى لو كان بناءً، فقد يشعرون بالإهانة ومن دون أن تقصد واسمع آراء المحيط لكي لا يحبط أحد من همتك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب حاول أن ترفع رصيدك بتفعيل علاقاتك باتصال أو بدعوة أو بسؤال أو بشرح وجهة نظرك، فأنت تستطيع معالجة مشاكلك ومحو القلق الماضي والتخلص من كل ما كان يزعجك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول حاول أن تقترب من أشخاص متفائلين يستطيعون مساعدتك على تخطي أي مشكلة، فأنت تظهر نقاطك الإيجابية للعلن وتنال الكثير من الدعم أو المحبة والتشجيع.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لا تدع ضيقك من أمر شخصي يؤثر في أمورك العملية وحاول أن تخفف من حدة استيائك، فوضعك متقلب وكلما تقدم اليوم ستميل أكثر إلى الشجار فاحمِ نفسك من التسرع.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني كثرة مسؤولياتك تجعلك عصبيا فلا تجعل ضيقك يؤثر في عملك ولا تفقد صبرك، فأنت شجعت محيطك للجوء إليك وقت الضيق حتى صرت تخجل من اللجوء لهم حين تحتاجهم.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول ما زال اليوم يحمل لك الفرح وأنت مليء بالمشاريع لأنك تفكر بتجديد في حياتك، فلا تتردد في التعبير عن رأيك لأنك تستطيع إقناع الآخرين بأفكارك وتوجهاتك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني يوم جيد ولكن فيه كآبة نتيجة الجو المحيط أو أمور صغيرة تستطيع أن تتخطاها إذا بذلت جهوداً، فالمشكلة أنك تنكفئ على ذاتك وبعيداً من دون أن تتنازل لتقبل معونة الأصدقاء.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قد تناقش قضايا شخصية في نقاشات تجعلك تجد حلولاً لمشاكل معلقة، فالقمر موجود في بيت الاتصالات والأنشطة الرياضية والحماس والحركة والدعم.