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السيدة أسماء الأسد تستقبل وتهنئ أوائل شهادة التعليم الأساسي وعائلاتهم

| الوطن

الأحد, 28-07-2019

التقت السيدة أسماء الأسد أمس، 22 طالباً متفوقاً في شهادة التعليم الأساسي الذين نالوا العلامة التامة في دورة عام 2019.
الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على «فيسبوك» قالت: «كما جرت العادة في كل عام، السيدة أسماء الأسد، تلتقي الطلاب الأوائل الذين استحقوا التهنئة هم وعائلاتهم على ما حققوه، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن».
الصفحة الرئاسية اعتبرت أن تفوق هؤلاء الطلبة، وحصولهم على العلامة التامة، ملأ عيون أهلهم ومعلميهم ووطنهم فرحة لا حدود لها، وأملاً ووعداً بمستقبل مشرق لهم ولسورية التي بهم تفخر.

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