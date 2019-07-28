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روسيا والهند وإيران عوضت جزءاً كبيراً خلال الأزمة … 1500 منحة دراسية سنوياً للطلاب السوريين

| فادي بك الشريف

الإثنين, 29-07-2019

كشفت مصادر رسمية في وزارة التعليم العالي أن عدد المنح الدراسية من عدة دول مقدمة للطلاب السوريين في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا تصل إلى 1500 معظمها من الهند بمعدل 600 سنوياً، وروسيا بمعدل 500 إضافة إلى 200 من إيران، و40 منحة من مصر، مع منح مقدمة من هنغاريا والصين وعدد محدود من سلطنة عُمان والكويت.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت المصادر أن دول روسيا والهند وإيران عوضت جزءاً كبيراً من المنح التي ذهبت وحرم الطلاب السوريون منها نتيجة ظروف الأزمة، موضحة أن المنح انحصرت بنحو 8 دول حالياً مقارنة مع أكثر من 20 دولة قبل الأزمة.
وأشارت المصادر إلى التزام الجانب الروسي بعدد المنح المقدمة للطلاب السورين، كاشفة أن عدد المنح الروسية التي قدمت لطلاب سورية وصلت إلى 1500 منحة خلال 3 سنوات، بمعدل يصل إلى 500 سنوياً يرشح إليها الطلاب المعيدون والمميزون ووفق برنامج التبادل الثقافي بين البلدين.
وكشفت المصادر وجود دفعات جديدة من أسماء المقبولين في المنح الدراسية إلى الهند، مبينة أنه تم الإعلان عن أسماء نصف المرشحين المقبولين للمنحة ومن المقرر أن تصدر قوائم جديدة بالأسماء متبقية من المرشحين من الوزارة سواء من المعيدين أو المتقدمين إلى الإعلان الذي صدر عن وزارة التعليم العالي وفق قوائم محددة.
وأشارت المصادر إلى مباحثات مع الجانب الإيراني لوضع برنامج جديد للمنح للطلاب السوريين للدراسة في الجامعات الإيرانية بما ينعكس إيجاباً على وضع المنح والطلاب والتركيز على شروط السكن والإقامة ومختلف التفاصيل المتعلقة بالمنحة، متوقعة الاتفاق على اعتماد عدد المنح بـ200 منحة مناصفة بين طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.
ونوهت المصادر إلى اعتماد عدد المنح المقدمة من هنغاريا خارج الاتفاقات بـ250 منحة.

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