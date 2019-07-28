برجك اليوم – الاثنين 29 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لا ترد بقسوة أو تحاول تصعيد لأوضاع عائلية، بل حاول أن تحل مشكلاتك بالحوار وانسَ كل الإخفاقات، وابدأ من جديد ولا تجعل قلقك يقلل نجاحك أو يحبط آمالك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اليوم الفلك يدعمك عزيزي والحظ يحالفك في كل خطوة تقوم بها في علاقات أسرية، وربما تفكر بالانطلاق والتحرر من القيود الموجودة حولك فأنت تميل إلى اللقاءات.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تواجه اليوم مصاريف إضافية لم تكن في الحسبان فقلل الإسراف وتعلم الادخار، واحذر المصروف الإضافي واستغنِ عما تستطيع من التغيرات غير الضرورية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تستيقظ مبكراً مبتسماً عقلك منظم يعمل وفق جدول محدد أو ضروريات تحاول إنجازها، لأنك تعرف أنها ستدفعك للأمام وتنجز أعمالك وتتواصل مع من حولك وتصبح محباً للتعليم.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أغلب الأمور من حولك معرقلة أو تسبب الغضب أو الانفعال سواء كانت في الحب أم في العائلة وحتى في العمل، حاول أن تستخدم قوتك الشخصية لتغير نوعية حياتك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لقاءات جديدة ومثمرة في مجالات عامة أو وسط احتفال أو مهرجان أو حفلة أو دعوة لفرح، فأنت تستطيع أن تطير كالفراشة وتنتقي وتختار، فالعروض كثيرة والتعارف جيد.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول حاول أن تكون أميناً عندما تناقش مشاعرك السلبية ولا تكن عدوانياً من دون أن تشرح وجهة نظرك، فالاختلافات وعدم الاتفاق لن يضراك بقدر ما يضرك الصوت العالي أو الأوامر.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تُقدم لك عروض جيدة فأنت تمتلك الذكاء والمهارة والناس حولك كثر والعروض مناسبة، فهذه أيام للأفراح ولاستقطاب الدعم والمدح وليحالفك الحظ في قضية تشغلك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول يوم للمساعدات المعنوية ولكلام عن سمعتك الطيبة ومدح في مواهبك وأفكارك، لأنك قد تدخل سجالاً لتثبت حقك ولتناقش الجديد فيما يخصك أو يخص الآخرين.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حاول أن تتجنب الخلافات أو القطيعة نتيجة حساسية أو عصبية أو قرار متسرع، وقد تؤجل بعض المشاريع أو تصطدم مشاريعك بالعراقيل أو الجدال أو الاحتجاج.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تذهب إلى عملك من دون رغبة أو حب وتخرج من عملك كأنك كنت في سجن أو في أعمال شاقة، مع أن وقتك وجهدك محدودان ولكي تحصل على أمانيك يجب أن تبذل بعض الجهد حتى ضد رغبتك.