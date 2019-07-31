عباس النوري يحتفل بالذكرى الثلاثين لزواجه … العدل يتهم كاتب أغنية بأنه لص ودينا الشربيني تفضل الرجل الحنون وزينة تتعرض للانتقاد

حمل هذا الأسبوع العديد من المنشورات الجديدة والمثيرة، فدأب النجوم على نشر مواضيع لافتة لاقت اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وإلى التفاصيل:

30 عاماً

بمناسبة مرور 30 عاماً على زواجه من الكاتبة عنود الخالد، عبر الممثل النجم عباس النوري عن سعادته، مؤكداً أنها من أجمل أيام حياته، وأنه مستعد لأن يدفع ما تبقى له من أيام حتى يعيد هذه الرحلة دونما تجميل ولا تعديل ولا إضافة ولا إلغاء لأي لحظة منها مهما كانت وكيفما مرّت.

وأضاف: أشهد أني عشت معك الحب والغضب والانفعالات الساخنة وسوء الفهم والتفاهم وتبادل المسؤولية بكل تفاصيل حياتنا اليومية، دخل الغضب بيتنا وأخرجتاه خجلاً، دخل الزعل بيتنا لكنه انكفأ راجعاً من نفسه أمام اتساع قلبك وضاع في زحمته، مذ عرفتك أدخلنا معاً روح الصدق والمحبة وشكلنا منها محكمة لبعضنا فتجاوزنا كل خلاف قد ينشأ، بعد نصف عمري أشهد أنك جديرة بعمري كله وليس بنصفه فقط، شكراً لوجودك الجميل في حياتي، وابق بها لتبقى جميلة».

من جهتها، شاركت الخالد منشوره قائلة: «بعد نصف عمري أشهد أنك جدير بكل عمري وليس بنصفه فقط.. شكراً لله أنه أوجدك في حياتي».

فيديو رومانسي

فاجأ الممثل النجم معتصم النهار متابعيه بمقطع فيديو مباشر عبر ولفت الأنظار بوسامته وإطلالته الشبابية وحديثه مع متابعيه، وعلق قائلاً: «ما عنا نسوان تتصور لايف».

وقام محبوه أيضاً بنشر مقطع فيديو رومانسي له مع زوجته لين برنجكجي وظهر فيه وهو يغني لها ويغازلها بحب داخل السيارة أغنية النجم المصري «ملاك الحسن».

ما شاء الله

تعرضت الفنانة المصرية المعتزلة منى إش إش طوال الفترة الماضية لانتقادات بعد تأكيدها أنها ضحت بفنها من أجل تربية أبنائها من طليقها الفنان ماجد المصري، حيث شعر البعض أن ما قالته يوحي بأنها نادمة.

لكنها عادت لتوضيح هذا الأمر، ونشرت صورة مع أبنائها وقالت: «ما شاء اللـه تبارك الرحمن ربي أكرمني وأديت رسالتي لأولادي.. مش ندمانة إني بعدت عن الفن عشان أربيهم أحسن تربية، ولا ندمانة إني وقفت حياتي عليهم عشان أعدي بيهم لبر الأمان.. بالعكس دا واجبي كأم، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم.. آمين».

وكانت منى شنت هجوماً حاداً على طليقها مؤكدة أنه يحاول إبعاد الصحفيين عنها وينكر وجودها رغم أنها ساندته ببداية مشواره الفني، نافية رغبتها في العودة له أو الإيقاع بينه وبين زوجته الحالية.

بلا نيلة

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول محادثة مزعومة لمي نور الشريف تصف من خلالها النجم الراحل فاروق الفيشاوي بأنه «بتاع نسوان»، مؤكدة أنها كانت تشعر بالخوف على نفسها منه.

وقالت خلال المحادثة أيضاً: « طيب إيه بلا نيلة».

ولكن مي خرجت لتؤكد أنها لا تعرف شيئاً عن هذا الحساب أو هذه المحادثة، وقالت إن لها حساباً واحداً موثقاً على إنستغرام.

وشنت هجوماً حاداً على من فبرك هذه المحادثة، وقالت من خلال مقطع فيديو: «الكلام الحقير اللي انكتب عن اللـه يرحمه فاروق الفيشاوي الإنسان اللي كتب كده حقير وده إهانة ليه وإهانة ليا».

وأضافت «أرجوكم اللي ينشر كلام فارغ زي ده يبقى حرام عليه».

من دون تجميل

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني أنها لا تستطيع الحياة من دون الأشخاص الذين تحبهم، مشيرة إلى أنها تكره الكذب، وتفضل أن تتم مواجهتها بالحقيقة من دون تجميل.

وتابعت أن أكثر صفة تفضلها في الرجل هي «الحنية».

وأضافت إنها لا تفعل أي شيء إلا إذا كانت تحبه، لافتة إلى أن ذلك سبب عدم اهتمامها بمواقع التواصل الاجتماعي وعدم تفضيلها التعامل مع الهواتف الذكية، لأنها قد ترتكب أخطاء في استخدامها.

صحة وهنا

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيديو لها وهي تستعد لتحضير أحد أشهر الأطباق، وظهرت يدها وهي تقوم بقص البقدونس من الأرض مباشرة. وأشارت إلى أن أسرتها تحب تناول التبولة، لافتة إلى أن هذا الطبق يصبح أشهى في حال تم تحضيره بمكونات تمت زراعتها في الحديقة.

كما أعلنت، من خلال فيديو نشرته عزمها إحياء حفل في سورية، وعلقت: «أعلنا عن حفلنا في وادي النضارى ولم نعلن عن أي حفل آخر إلى حدّ الآن، وافونا لكي نعيش فرحة كبيرة معاً بعد طول غياب عن الشعب السوري الشقيق».

700 ألف

تعرضت الفنانة المصرية زينة لانتقادات كثيرة وأثارت جدلاً كبيراً بعدما نجحت في الحصول على حكم قضائي يجبر النجم أحمد عز على دفع 700 ألف جنيه سنوياً كمصاريف مدرسة لطفليهما التوءم عز الدين وزين الدين.

وعاتبها بعض المقربين لاختيارها مدرسة تحتاج لهذه المصاريف المبالغ بها، على حد قولهم وإجبار عز على دفع هذا المبلغ سنوياً.

وقررت الرد على هذه الانتقادات فكتبت: «يعاتبوك على أبسط التصرفات أما تصرفاتهم فلا عين تبصر ولا أذن تسمع ولا ضمير يشعر».

سعيدة ومرتاحة

تحدثت المطربة المغربية أسماء المنور للمرة الأولى عن حياتها الشخصية، لافتة إلى أنها انفصلت عن زوجها الملحن التونسي عصام الشرايطي.

وكشفت أنها لم تشعر بأي نوع من الانكسار بعد الطلاق لأن الأمور تفرق في حالة طلقت أم خلعت.. أنا خلعت».

وأضافت: «لم يحدث لي انكسار، ولكن المسألة ليست مسألة قوة ولكن وصلت لمرحلة شعرت أنه ليس هذا ما كنت أبحث عنه.. الأهم بالنسبة لي هو أنني مستمتعة بحياتي ومعنديش مشكلة في لقب مطلقة أو منفصلة.. أنا سعيدة ومرتاحة».

وصدمت الجميع بحديثها عن ابنها، حيث أكدت أنه لا يسأل عن والده أبداً. وأكدت أنها تقوم بدور الأم والأب معاً، وأطلقت على نفسها لقب «مابا» الذي يجمع بين كلمتي ماما وبابا.

موقف حزين

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن تعرضها لموقف حزين عقب توجهها لشراء كتاب جديد من إحدى المكتبات.

وأوضحت أنها توجهت بدراجتها لشراء بعض الأغراض، ثم شراء كتاب جديد، لكنها فوجئت أن المكتبة التي كانت تشتري منها قد تحوّلت لمحل لبيع الحلويات.

وكتبت: «أخدت العجلة وروحت أجيب حاجات وأجيب كتاب جديد من المكتبة. روحت ملقتش المكتبة لقيته محل دونت».

بألف سلامة

أكدت الفنانة المصرية مي كساب أنها تمكنت من إنهاء تصوير أكثر من عمل فني مؤخراً رغم ظروف حملها للمرة الثالثة، الذي واجهت به الكثير من التعب.

وكتبت: «في ظروف قاسية بس نعمة وفضل من اللـه خلصت مسلسل «اللعبة» وفيلم «استدعاء ولي عمر» والحمد لله خلصو على خير، شكراً للإنتاج والإخراج والتصوير والديكور والملابس المحترمين اللي أنجزوا شغلنا، وشكرا لزمايلي الممثلين الحلوين، وشكراً للمؤلفين ع الورق الحلو، وشكراً شكرًا لفريق عملي أخواتي حبايبي اللي كانو معايا وواخدين بالهم مني، عقبال كل مرة بس من غير حمل بقى، شكراً كدة نعمه وفضل، يارب قومني بالسلامة، يلا إجازة سعيدة للجميع، ادعولي».

اتهام بالسرقة

انتقد السيناريست والمؤلف المصري مدحت العدل، أغنية «ملعون أبو العشق» للفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي تم طرحها منذ فترة، من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون.

وقال إن الأغنية «منحوتة» من أغنية «ملعون أبو الناس العزاز» التي كتبها قبل 3 سنوات، وغنتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متهماً المؤلف بأنه «لص وعديم الذكاء»، وتساءل في الوقت نفسه عن مدى ذكاء نجوى لكي تقدم أغنية مسروقة بهذا الشكل.

وكتب: «بمناسبة أغنية (ملعون أبو العشق) المنحوتة من (ملعون أبو الناس العزاز) أفهم أن يكون المؤلف لصاً عديم الذكاء، لأنه سرق إيفيه من أغنية نوال الزغبي التي كسرت الدنيا منذ ٣ سنوات، ولكن هل نجوى كرم أيضاً عديمة الذكاء؟ الحقيقة مندهش من قلة الضمير والإبداع.. حرامي وغبي؟».