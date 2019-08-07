باسيل: المجتمع الدولي لا يريد عودة «اللاجئين» السوريين لبلدهم

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أنه لا يمكن المقارنة بين حزب اللـه والتنظيمات الأخرى التي دخلت حلبة الحرب في سورية، موضحاً أن الدفاع عن الأرض مختلف عما تفعله تنظيمات «جبهة النصرة» وداعش الإرهابية.

وقال باسيل في حديث لـموقع «يورو نيوز»: إنه «لا يمكن قبول اعتبار حزب اللـه منظمة إرهابية، كما صنفته واشنطن»، وأضاف: «شراكتنا مع حزب اللـه كلفتنا شعبياً ودبلوماسياً، لكننا غنمنا استقرار لبنان ووحدته».

وأوضح باسيل أن بلاده ليست مع العودة القسرية للاجئين السوريين، لكنها مع عودة آمنة وكريمة لهؤلاء، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي في الوقت الحالي لا يشجع على عودة السوريين لوطنهم، ونحن نطالبه بأن يسمح للاجئين بالرجوع إلى سورية».