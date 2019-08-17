شباب الجلاء أبطال دوري السلة

حقق شباب نادي الجلاء لقب بطولة الدوري لكرة السلة عن جدارة واستحقاق، وأكدوا بأن السلة الزرقاء ستبقى ولادة للنجوم، وبأنها مهما عانت من ظروف الحياة ستبقى حية ولن تموت، سلة الجلاء بدأت عودتها للساحة السلوية بقوة هذا الموسم، بعدما حققت العديد من النتائج المشرقة ابتداء بلقب كأس الاتحاد للناشئين، ومروراً بوصافة دوري الرجال، وانتهاء بلقب بطولة دوري الشباب، وهذه النتائج دليل واضح على حسن الخطوات الاحترافية التي تسير عليها الإدارة الجديدة برئاسة الدكتور أنطوان عتة، التي نجحت في تأمين كل المناخات الملائمة للعبة بعدما تكللت جهودها بترميم الصالة الخاصة بالنادي، ونفضت عنها ما عاثه الإرهاب الذي ضرب حلب في الآونة الأخيرة.

مشوار الفوز

تأهل شباب الجلاء للمربع الذهبي الذي اختتم الأسبوع الفائت في مدينة حماة بمشاركة (الجلاء، الجيش، الوحدة، الطليعة) وقدم الفريق أداء متميزاً، وبدا واضحاً العمل الصحيح على هذا الفريق من قبل مدربه، حيث لعب بانسجام عالٍ بين لاعبيه، وتمكن من قلب كل التوقعات التي سبقت المباريات، والتي صبت في مصلحة فريق الوحدة، لكن الجلاء كان بمثابة الحصان الأسود، ولعب بأداء رجولي استحق عليه الفوز، حيث تمكن من الفوز على الجيش بفارق عشر نقاط (70-60) وفي اللقاء الثاني نجح في هزيمة الوحدة (60-49) واختتم مبارياته بلقاء ندي ومثير جمعه مع الطليعة صاحب الأرض والجمهور وتمكن من الفوز ( 64-61) ليتوج بلقب لهذا الموسم.

أصحاب الإنجاز

جورج نونو (كابتن الفريق) -كامل عبدالله-جورج صباغ-إلياس عازرية -جورج دولماية- باسل رحال- طارق محي الدين-جرجس آغاسي- جاد قدسية- إبراهيم شريف -رجا الأحمر- كريم شبابي- فراس خليل.

مدرب الفريق الكابتن يوسف إزغن، وطوني عازرية إدارياً.. يذكر أن شباب الجلاء خاضوا هذا الموسم ١٩ مباراة، حققوا الفوز في ١٨ مباراة، وخسروا مباراة واحدة فقط أمام الوحدة بدمشق بعد وقتين إضافيين، حيث حققوا المركز الأول بتجمع حلب بالفوز ذهاباً وإياباً على الحرية والاتحاد والعروبة والسكك، وبتجمع دمشق تمكنوا من الفوز على الجيش والطليعة فيما خسروا أمام الوحدة.

لوحة جديدة

لم تتوقف طموحات الإدارة عند حدود دعم الفرق وتطوير مستواه، وإنما نجحت في ترميم صالة النادي قبل فترة قصيرة، لكنها وجدت أن الصالة تفتقد للوحة الكترونية جيدة، فقامت وعبر مساعيها في تركيب لوحة الكترونية وفق أحدث التقنيات وبأيادٍ وخبرة سورية وبنظام عمل متكامل موافق لمعايير الفيبا، وتم تشغيل لوحة الحائط، ولوحة المؤقت على السلات، وضوء (الليدات) الموجودة على البورد الذي ينبه بانتهاء الهجمة، أو المباراة، وتم ذلك بحضور الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام وأعضاء الإدارة.