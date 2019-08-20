شؤون محلية

22 ألف مسافر و5 آلاف سيارة عبروا « جوسيه» منذ بداية العام … مشعل لـ«الوطن»: المنفذ جاهز لاستقبال وعبور أنواع الشحن والترانزيت كافة

| حمص- نبال إبراهيم

الأربعاء, 21-08-2019

بيّن مدير مركز جوسيه الحدودي دباح مشعل لـ«الوطن» أن عدد المسافرين (قادمين ومغادرين) الذين عبروا من المنفذ مسافرين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز الماضي وصل إلى نحو22 ألفاً.
وأوضح مشعل أن حركة السيارات العابرة من وإلى المنفذ زادت بشكل ملحوظ منذ بداية العام وقد بلغت عدد السيارات العابرة نحو 5 آلاف سيارة حتى بداية شهر آب الجاري، مبيناً أن حركة المسافرين والسيارات من وإلى المنفذ زادت خلال هذا العام بمقدار الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 الماضي والذي بلغ خلاله عدد المسافرين 11.500 مسافر وعدد السيارات العابرة نحو 2500 سيارة, لافتاً إلى زيادة الحركة يشير إلى أن الحركة في المنفذ بحالة جيدة وتطور واضح وبالتالي تحقيق زيادة في الإيرادات المالية للمنفذ الناتجة عن ارتفاع عدد المسافرين والسيارات.
وأشار مشعل إلى أن الحركة عبر المركز الحدودي كانت من الممكن أن تكون أكبر وبأضعاف مضاعفة لو أن الجانب اللبناني قدم تسهيلات لدخول المواطن السوري إلى أراضيه، مبيناً أن الجانب اللبناني يضع شروطاً لدخول المواطنين السوريين إلى أراضيه وهذا ما يسفر عن عزوف المواطن السوري عن دخول الأراضي اللبنانية، لا سيما أن هذه الشروط تختصر على المواطن الذي يجب أن يكون لديه حجز فندقي باسمه أو حجز مشفى مع إبراز مبلغ مالي بالقطع الأجنبي لا يقل عن 2000 دولار أميركي.
وأكد مشعل أن مركز جوسيه الحدودي شهد خلال هذا العام عودة ثلاثة دفعات من المهجرين السوريين ضمت ما يزيد على 100 شخص، وقامت محافظة حمص حينها بتقديم اللوازم المادية واللوجستية كافة لإيصالهم إلى مناطقهم ومقرات سكنهم وإقامتهم، كاشفاً أن المنفذ بات حالياً جاهزاً بشكل كامل ليكون منفذاً تجارياً من الدرجة الأولى من خلال استقبال وعبور أنواع الشحن والترانزيت كافة، إلا أن الجانب اللبناني غير جاهز حتى تاريخه بهذا المجال، لافتا إلى أن التواصل مستمر مع الجهات ذات الصلة في لبنان وسورية للعمل على فتح المنفذ لاستقبال الشحن وعودة الحركة التجارية فيه كما كانت سابقاً.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 21-08-2019

اللجنة الوزارية تختتم جولتها في حماة .. وزيارة للدوائر الخدمية في حمص … النداف لـ«الوطن»: التمويل لكل المشروعات متوافر ولا ملاحظات على التنفيذ .. تخفيض الأسعار في صالات السورية للتجارة 40 بالمئة على الرغم من الارتفاع الكبير للأسعار

الأربعاء, 21-08-2019

زدنا رواتب المتقاعدين 3 آلاف لتصبح 33 ألفاً.. و10 بالمئة من المهندسين غادروا البلاد من أصل 143 ألفاً … نقيب المهندسين السوريين لـ«الوطن»: فصلنا 100 مهندس لمواقفهم المعادية تجاه الدولة

الأربعاء, 21-08-2019

أكثر من 20 ألف أسرة ليس لديها أولاد! و65 بالمئة من عائلات السويداء بأقل من ولدين … تقرير: أكثر من 120 ألف أسرة في محافظة السويداء

الأربعاء, 21-08-2019

المطلوب 600 موظف في جامعة تشرين والمتقدمون 20 ألفاً … محمد لـ«الوطن»: المسابقة لم تشهد أي خلل ولجنة تنظيمية للمتابعة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock