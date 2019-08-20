22 ألف مسافر و5 آلاف سيارة عبروا « جوسيه» منذ بداية العام … مشعل لـ«الوطن»: المنفذ جاهز لاستقبال وعبور أنواع الشحن والترانزيت كافة

بيّن مدير مركز جوسيه الحدودي دباح مشعل لـ«الوطن» أن عدد المسافرين (قادمين ومغادرين) الذين عبروا من المنفذ مسافرين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز الماضي وصل إلى نحو22 ألفاً.

وأوضح مشعل أن حركة السيارات العابرة من وإلى المنفذ زادت بشكل ملحوظ منذ بداية العام وقد بلغت عدد السيارات العابرة نحو 5 آلاف سيارة حتى بداية شهر آب الجاري، مبيناً أن حركة المسافرين والسيارات من وإلى المنفذ زادت خلال هذا العام بمقدار الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 الماضي والذي بلغ خلاله عدد المسافرين 11.500 مسافر وعدد السيارات العابرة نحو 2500 سيارة, لافتاً إلى زيادة الحركة يشير إلى أن الحركة في المنفذ بحالة جيدة وتطور واضح وبالتالي تحقيق زيادة في الإيرادات المالية للمنفذ الناتجة عن ارتفاع عدد المسافرين والسيارات.

وأشار مشعل إلى أن الحركة عبر المركز الحدودي كانت من الممكن أن تكون أكبر وبأضعاف مضاعفة لو أن الجانب اللبناني قدم تسهيلات لدخول المواطن السوري إلى أراضيه، مبيناً أن الجانب اللبناني يضع شروطاً لدخول المواطنين السوريين إلى أراضيه وهذا ما يسفر عن عزوف المواطن السوري عن دخول الأراضي اللبنانية، لا سيما أن هذه الشروط تختصر على المواطن الذي يجب أن يكون لديه حجز فندقي باسمه أو حجز مشفى مع إبراز مبلغ مالي بالقطع الأجنبي لا يقل عن 2000 دولار أميركي.

وأكد مشعل أن مركز جوسيه الحدودي شهد خلال هذا العام عودة ثلاثة دفعات من المهجرين السوريين ضمت ما يزيد على 100 شخص، وقامت محافظة حمص حينها بتقديم اللوازم المادية واللوجستية كافة لإيصالهم إلى مناطقهم ومقرات سكنهم وإقامتهم، كاشفاً أن المنفذ بات حالياً جاهزاً بشكل كامل ليكون منفذاً تجارياً من الدرجة الأولى من خلال استقبال وعبور أنواع الشحن والترانزيت كافة، إلا أن الجانب اللبناني غير جاهز حتى تاريخه بهذا المجال، لافتا إلى أن التواصل مستمر مع الجهات ذات الصلة في لبنان وسورية للعمل على فتح المنفذ لاستقبال الشحن وعودة الحركة التجارية فيه كما كانت سابقاً.