استقبل وفداً من حزب روسيا الموحدة برئاسة عضو مجلس الدوما سابلين … الرئيس الأسد: مصممون على ضرب الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من أراضينا

أكد الرئيس بشار الأسد، أن الانتصارات التي تحققت تثبت تصميم الشعب والجيش على الاستمرار بضرب الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية، على الرغم من الدعم المستمر الذي تتلقاه التنظيمات الإرهابية من قبل العديد من الأطراف الغربية والإقليمية وفي مقدمتها تركيا، حيث كشفت المعارك الأخيرة في إدلب لمن كان لديه شك، عن دعم أنقرة الواضح وغير المحدود للإرهابيين.

كلام الرئيس الأسد جاء خلال استقباله أمس، وفداً من حزب روسيا الموحدة برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما الروسي، حيث تم خلال اللقاء حسبما أوردت وكالة «سانا» الرسمية، استعراض تطورات الحرب على الإرهاب في سورية، وهنأ سابلين والوفد، الرئيس الأسد بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية، وخاصة مؤخراً في ريف إدلب، وأعربوا عن ثقتهم بأن هذه الانتصارات ستؤدي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية.

كما جرى خلال اللقاء متابعة الاتفاقيات التي تمت مناقشتها خلال زيارات الوفد السابقة، بالإضافة إلى مشاريع التعاون المستقبلية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين السوري والروسي، والعمل المستمر لتوسيع التعاون ليشمل المستويات كافة، بما في ذلك على الصعيد الاجتماعي والعلمي والثقافي، تحقيقاً لمصالح البلدين المشتركة.

ووضع سابلين الرئيس الأسد في صورة جولته في بعض المحافظات السورية، وعبّر عن سعادته برؤية عودة الحياة الطبيعية فيها بشكل كامل.

وفي بيـــان للمكتب الإعـــلامي للمنظمة الروسية للمحاربين القدامى «الأخوة المحاربون»، التي يشغل فيها سابلين منصب نائب الرئيس، نقل الضيف الروسي عن الرئيس الأسد قوله: «إن تغييرات إيجابية في الوضعين العسكري والسياسي قد حدثت في سورية، الجيش السوري يتقدم نحو مدينة خان شيخون الإستراتيجية، وتوجد القوات الروسية على مقربة منها، ويهرب المسلحون باتجاه تركيا».