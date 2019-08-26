برجك اليوم – الثلاثاء 27 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تعاني إرهاقاً سببه الضغط العصبي الذي يأتيك من قلق عائلي أو صحي، فقد يحمل لك اليوم لقاء ساخن مع أحد المقربين تناقش فيه قضية أجلتها.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار كن لبقاً في عروضك أو تصرفاتك فقد تجد حلاً لمشكلة تشغلك وقد تخص أمور عائلية، فأنت لن تهتم بأي مشاكل أو ستلاقي حلولاً فورية لها فقراراتك الحاسمة مفيدة اليوم.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران ابعث برسائلك وتقدم بطلباتك فاليوم يتطلب جهود إضافية لترتب أمورك المالية ولا يجوز أن تتنازل عن حقوقك وأنت مديون أو قلق من قلة الدخل أو من متطلبات ضرورية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز إطلالتك مميزة ولاحظ كم مرة ستسمع كلمة فيها تعليقاً مفرحاً على شكلك أو على تصرفاتك، فهذه الفترة للقرارات والمسؤوليات ولتتسارع الأمور من حولك حاملة لك النجاح.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب ربما تحكي عن همومك أو تضايقك خيبة أمل من أناس كنت وضعت ثقتك بهم أو اعتمدت عليهم لحماية ظهرك وربما تفاجأ بتخليهم عنك فجأة وربما أنت اليوم أكثر حساسية.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت ساخر وسريع البديهة وتحاول عيش يومك بشكل ممتع ومسلٍ وتفكر في الرفاهية، وربما أنت مشغول بعلاقاتك كثيرة وقد تعاني ضغطاً في الزيارات أو تقبل الدعوات.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لاحظ أن المشاكل التي تخص الآخرين قد تصب عندك بغية إيجاد الحلول المناسبة، فأنت حساس من أي كلمة سوء أو تصرف خاطئ يرتكبه أحد المقربين لا تستطيع أن تغفره له.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تملك القدرة على استيعاب الأمور وتحليلها بشكل واعٍ، فقد بدأ عقلك يعمل جيداً أو منافسة تخوضها اليوم وتنجح في اجتيازها فأنت تحدد هدفك بطريقة منظمة وتسعى إليه.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تميل إلى المرح والجلسات الظريفة وتود الارتقاء إلى الأفضل بمساعدة الآخرين وأصدقاء جدد يساعدونك ويدعمون خطواتك وقد تفكر في مشروع مع الأصدقاء.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اليوم ليس للمستحيل والأهم ألا تنعزل بعيداً عمن تحب فقط لأنك عصبي أو مجهد، وقد تشعر أن حماسك يقل ويذبل بسبب بعض العرقلة وقد تتأجل ورقة مهمة لحياتك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تبدأ يومك بحيوية وطاقة ولكن بجهد كبير وقد تصل إلى هدف يستدعي العمل الكثير، فالطلب بالسرعة في الإنجاز والأمور الصحية تقلقك فنظم وقتك وأكمل الضروري.