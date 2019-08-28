كلاسيكو فرنسي وديربي لندني وآخر في الباسك قبل أيام الفيفا … قمة مبكرة وديربي الكابيتال في السييراA

مباريات قمة ومواجهات كلاسيكية وديربيات هي أهم عناوين الجولة القادمة من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى التي تسبق أيام الفيفا، ففي الدوري الإيطالي سيكون موعد العشاق مع قمة الكالتشيو هذه الأيام بين اليوفي البطل ووصيفه نابولي ويسبق القمة ديربي العاصمة على أرض لازيو، وفي إسبانيا تغيب المواجهات الكبرى عدا ديربي الباسك، فإشبيلية المتصدر يستضيف سلتا فيغو على حين وصيفه بل شريكه الأتلتي يستقبل إيبار.

وفي إنكلترا سيكون ديبربي لندن بين الآرسنال وتوتنهام في الواجهة وكلاهما يسعى لاستعادة التوازن بعد سقوطهما بالجولة الفائتة، أما المتصدر ليفربول فيحل ضيفاً ثقيلاً على بيرنلي في حين السيتي يستقبل برايتون، وفي فرنسا تختتم الجولة بكلاسيكو الأبطال القدامى بين مرسيليا وسانت إيتيان، ويسبقه لقاء قمة بين رين ونيس، في ألمانيا تغيب القمم، فدورتموند يلعب بضيافة يونيون برلين في حين البايرن يستضيف ماينز.

نقاط مضاعفة

لم يكد ينطلق الدوري الإيطالي حتى بدأت المواقع القوية، فهاهو البطل يلتقي وصيفه في كلاسيكو الكالتشيو والعين على منافسة متجددة بينهما وكلاهما حقق فوزاً صعباً في الافتتاح وهما يعولان على نتيجة القمة من أجل السير قدماً نحو اللقب، وكان اليوفي تغلب على نابولي مرتين في الموسم الماضي وقد حسم اللقب عملياً منذ فوزه إياباً 2/1، وسبق لنابولي الفوز على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو بالموسم قبل الماضي، وتعتبر المواجهة مقياساً حقيقياً لهجوم اليوفي الذي بدا ضعيفاً في الجولة الأولى مقابل دفاع نابولي الذي بدا مرتبكاً فتلقى 3 أهداف، ودأب اليوفي على الفوز بأول جولتين في المواسم الثلاثة الأخيرة في حين نابولي حقق فوزين افتتاحيين في الموسمين الأخيرين إلا أن أحدهما أو كليهما سيضطر لكسر هذا السجل.

النقاط المضاعفة ستكون هدف قطبي الباسك عندما يتقابلان في ملعب سان ماميس الخاص والفريقان لديهما الرصيد ذاته (4 نقاط) ويبحثان الدخول في صلب المنافسة على الصدارة وكان سوسيداد فاز في آخر ثلاث نسخ من الديربي الكبير هناك على حين سجل بلباو فوزه الأخير في ملعب جاره قبل عامين ونصف.

انفراد مبدئي

هو ما يبحث عنه إشبيلية في الليغا عندما يفتتح الجولة الثالثة أمام سلتا فيغو في أول ظهور للأندلسي على ملعبه بيزخوان ويتصدر الفريق الذي يقوده لوبيتيغي بفارق الأهداف أمام الأتلتي الذي تنتظره مهمة سهلة على الورق بعد بداية لم يعرفها طوال 11موسماً وتبادل إشبيلية الفوز مع سلتا في الموسمين الأخيرين (كل في ملعبه) على حين الفوز الأخير لسلتا في الأندلس فكان قبل أربع سنوات.

ويحل برشلونة ضيفاً على أوساسونا العائد حديثاً إلى الأضواء وسبق للكاتالوني صاحب النقاط الثلاث الفوز على مضيفه مرتين في آخر مواجهة موسم 2016/2017 علماً أن أوساسونا لديه رقم قياسي بعدم الخسارة على أرضه طوال 26 مباراة بين الدرجتين الأولى والثانية ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة ميسي للمرة الأولى هذا الموسم.

في إنكلترا ينزل ليفربول المتصدر ضيفاً على بيرنلي أحد عشرة أندية تملك 4 نقاط ويبحث الريدز عن مواصلة انتصاراته وتسجيل رقم قياسي خاص بالانتصار الثاني عشر على التوالي بالبريميرليغ وخاض الفريقان 10 لقاءات خلال الألفية الثالثة ففاز ليفربول 8 مرات مقابل تعادل وخسارة وحيدة حدثت على ملعب بيرنلي (تيرف مور) عام 2016، ويحاول الريدز الإبقاء على الفارق مع المنافسين وخاصة البطل مان سيتي الذي يخوض مباراة سهلة نظرياً على ملعبه أمام برايتون.

تعزيز صدارة

في ألمانيا مازال الأمر مبكراً للحديث عن المنافسة الثنائية وحتى عن الانفراد بالصدارة في ظل وصول خمسة أندية إلى النقطة السادسة بعد جولتين ولن يكون صداماً مباشراً بينها وعليه فإننا سنشهد صدارة مشتركة مع نهاية الأسبوع الثالث إلا في حال حدوث مفاجآت بالجملة، فدورتموند يحل ضيفاً على يونيون برلين الضيف الجديد ورصيده نقطة، أما ليفركوزن فيستقبل هوفنهايم في مباراة ثأرية لخسارتي الموسم الماضي والفوز الأخير للأول في ملعبه كان قبل أربع سنوات، أما المواجهة الأصعب فستجمع لايبزيغ مع غلادباخ الذي لم يعرف الفوز على الوافد الجديد من خلال 6 مواجهات جمعتهما بالبوندسليغا وقد خسر أربعاً منها.

وفي فرنسا ستكون الفرصة مواتية للباريسي للاشتراك بالصدارة ولو مؤقتاً عندما يفتتح الجولة بزيارة ميتز وقد حقق الفوز على مضيفه في آخر 7 مواجهات، على حين يحاول ليون العودة السريعة عقب تراجعه عن الصدارة بالخسارة أمس الأول أمام مونبيلييه وهو يستقبل بوردو أحد الطامحين بدخول نادي الكبار.

برنامج المباريات والتوقيت

الإنكليزي – الأسبوع 4

• السبت: ساوثهامبتون * مان يونايتد (2.30)، مان سيتي * برايتون، ليستر سيتي * بورنموث، تشيلسي * شيفلد يونايتد، نيوكاسل * واتفورد، كريستال بالاس * أستون فيلا، ويستهام * نوريتش (5.00)، بيرنلي * ليفربول (7.30).

• الأحد: إيفرتون * وولفرهامبتون (4.00)، الآرســـنال * توتنهـــام (6.30).

الإسباني – الأسبوع 3

• الجمعة: إشبيلية * سلتا فيغو (9.00)، بلباو * سوسيداد (11.00).

• السبت: أوساسونا * برشلونة (6.00)، ليفانتي * بلد الوليد، خيتافي * ألافيس (8.00)، بيتيس * ليغانيس (10.00).

• الأحد: فالنسيا * مايوركا (6.00)، أتلتيكو مدريد * إيبار، إسبانيول * غرناطة (8.00)، فياريال * ريال مدريد (10.00).

الألماني – الأسبوع 3

• الجمعة: غلادباخ * لايبزيغ (9.30).

• السبت: بايرن ميونيخ * ماينز، ليفركوزن * هوفنهايم، فولفسبورغ * بادربورن، فرايبورغ * كولن، شالكه * هيرتا برلين (4.30)، يونيون برلين * دورتموند (7.30).

• الأحد: بريمن * أوغسبورغ (4.30)، فرانكفورت * دوسلدورف (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 2

• الجمعة: بولونيا * سبال (9.45).

• السبت: ميلان * بريشيا (7.00)، يوفنتوس * نابولي (9.30).

• الأحد: لازيو * روما (7.00)، كالياري * إنتر، أتلانتا * تورينو، أودينيزي * بارما، جنوا * فيورنتينا، ليتشي * هيلاس فيرونا، ساسولو * سامبدوريا (9.30).

الفرنسي – الأسبوع 4

• الجمعة: ميتز * سان جيرمان (9.45).

• السبت: ليون * بوردو (6.30)، نيم * بريست، تولوز * أميان، أنجيه * ديجون، نانت * مونبيلييه (9.00).

• الأحد: رين * نيس، ريمس * ليل (4.00)، ستراسبورغ * موناكو (6.00)، مرسيليا * سانت إيتيان (10.00).