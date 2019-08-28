تأجيل افتتاح معبر «البوكمال- القائم» إلى 7 أيلول القادم

كشف مسؤول عراقي، أمس، عن تأجيل إعادة افتتاح معبر «البوكمال- القائم» الحدودي بين سورية والعراق، إلى السابع من أيلول المقبل لأسباب لوجستية ستحسم قريباً جداً، مؤكّداً أن العمل على إعادة تأهيل المعبر، يتم بوتيرة عالية.

وقال قائم مقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن العمل على إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سورية، يتم بوتيرة عالية، وتم توفير الكرفانات، والمخازن، وكان من المؤمل افتتاحه يوم 1 أيلول المقبل، أي بعد ثلاثة أيام، حسب الاتفاق مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية.

وأشار جديان إلى أنّ المهلة ستتمدد إلى يوم أو يومين من الموعد، أو إلى السابع من الشهر المقبل، لحين الانتهاء من الترتيبات اللوجستية من توفير الطاقة الكهربائية والمياه.

وأكد، أن دائرة المشرف على المنفذ، والمدير، وغرف الجوازات، والنقل البري، كلها جاهزة في المنفذ، وما بقي هو قضايا بسيطة.

وأشار إلى وجود ضغوط كبيرة لافتتاح المنفذ الحدودي بين البلدين، لأجل عودة النشاط التجاري، وحركة المسافرين بعد انقطاع دام سنوات.

وأجرت قيادات عسكرية من الجيش العربي السوري ومن الجيش العراقي في وقت سابق، جولة اطلاعية على الحدود بين البلدين تمهيداً لإعادة افتتاح معبر «البوكمال- القائم» الحدودي.

وترتبط سورية مع العراق بثلاثة معابر حدودية، اثنان منهما تحت سيطرة قوات الاحتلال الأميركي، الأول هو «اليعربية – ربيعة» الذي يربط أقصى شمال شرق سورية بالأراضي العراقية، وتسيطر عليه قوات التحالف الأميركي متخذة من ميليشيات « قوات سورية الديمقراطية – قسد» واجهة لها على المعبر، والآخر هو معبر «الوليد – التنف» الذي تحتله القوات الأميركية والبريطانية بشكل مباشر.

أما المعبر الثالث فهو «البوكمال – القائم»، الذي نجح الجيش العربي السوري والقوات العراقية وحلفاؤها الأصدقاء على طرفي الحدود بتحريره نهاية 2017 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وذلك إثر سباق محموم للقوات البرية المتقدمة من منطقة دير الزور باتجاه المعبر شرقا، في مقابل قوات الاحتلال الأميركية والبريطانية والميليشيات الموالية لهما في شرق الفرات وفي التنف التي تحتلها أميركا.

وكان قائم مقام قضاء القائم حدد الأول من أيلول المقبل من العام الجاري، موعداً لفتح معبر «البوكمال- القائم».

وبيّن جديان حينها أنه كان هناك وفد من هيئة المنافذ الحدودية العراقية، وقائد قوات حرس الحدود العراقي، في قضاء القائم، للإسراع في عملية فتح المنفذ الحدودي بين العراق وسورية.3