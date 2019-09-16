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سجن الممثلة فيليستي هوفمان

| وكالات

الثلاثاء, 17-09-2019

حُكم على الممثلة الأميركية فيليستي هوفمان بالسجن 14 يوماً لتورطها في أكبر قضية غش مرتبطة بملفات دخول الطلاب إلى الجامعات في الولايات المتحدة، شهر آذار الفائت.
وبالإضافة إلى حكم السجن، سيتوجّب على الممثلة الشهيرة تأدية 250 ساعة خدمة اجتماعية ودفع غرامة تصل إلى 30 ألف دولار كما ستخضع لسنةٍ من المراقبة.
وعبّرت هوفمان عن ندمها على أفعالها أمام المحكمة قائلة «إنني آسفة جداً من جميع التلاميذ، والأهل ومن مسؤولي الجامعات الذين تضرروا نتيجة أفعالي، إنني آسفة من ابنتيّ صوفيا وجورجيا ومن زوجي لقد قمت بخيانتهم».

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