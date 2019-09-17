«دمشق الشام القابضة» تعقد هيئتها العامة العادية

تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة في الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 12/9/2019 بمقر الشركة، وذلك بحضور كل من محافظ دمشق المهندس عادل العلبي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس شركة دمشق الشام القابضة، وبحضور ممثل مدير مديرية الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى كل من مدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني.

وتم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة العمل للسنة المالية 2019، ومناقشته والتصديق عليه.

كما تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية المقرة من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2018، ومناقشته والتصديق عليه.

وجرت مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر المقر من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والتصديق عليها، انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2019 وتعيين تعويضاته، إضافة لإقرار تعيين عضو في مجلس الإدارة، وإبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2018، وفي نهاية الاجتماع تم التصديق على جميع البنود الواردة في الأجندة.

الجدير بالذكر أن شركة دمشق الشام القابضة تأسست بتاريخ 17 كانون الأول لعام 2016 كشركة خاصة، برأسمال 60 مليار ليرة سورية، بهدف إدارة أملاك محافظة دمشق ضمن المناطق التنظيمية، والأملاك الأخرى للمحافظة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، والقيام بتفويض من المحافظة وبالنيابة عنها بإدارة أي من المناطق التنظيمية، والقيام بالخدمات التنموية التي يتم تقديمها للمواطنين وفق أفضل المعايير والارتقاء بمستوى جودة تقديم هذه الخدمات بما يخدم رفع مستوى الرفاه الاجتماعي.

إضافة للاستثمار عن طريق المشاركة بهدف تأسيس شركات خاصة لاستثمار أملاك وخدمات المحافظة داخل وخارج المناطق التنظيمية، وهي شركات تعمل وفق أحكام قانون التجارة وقانون الشركات الخاص، علماً بأن الشركة حالياً تشهد إقبالاً من المستثمرين، وتتابع إنجاز أعمالها، بشكل حثيث، وبمتابعة تفصيلية، مستمرة، لضمان جودة الأعمال المخطط لها.