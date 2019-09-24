رياضة

كرة الساحل تشارك بدورة الانتصار

| طرطوس- ممدوح علي

الأربعاء, 25-09-2019

تستعد كرة الساحل للمشاركة في دورة الانتصار الثانية التي ينظمها نادي تشرين من 25 الحالي إلى الخامس من تشرين الأول وسيلعب الساحل في المجموعة الأولى إلى جانب جبلة والنواعير والجهاد وسيفتتح مبارياته غداً بلقاء جبلة وعلى صعيد آخر فقد اكتمل عقد الفريق بعد عودة المصابين وتحديداً الظهير الأيسر سلمان إبراهيم بعد شفائه من عملية الرباط الصليبي ورامي الأيوبي ومجد شلهوم، أما إصابة سامر خانكان فقد تبين بأنها كسر في عظم الترقوة ويحتاج لمدة ثلاثة أشهر حتى يعود وهناك مفاوضات مع لاعبين من أجل ضمهم لصفوف الفريق.
وعلى صعيد آخر تستمر عجلة الدوران بالفئات العمرية والمباريات التحضيرية بدأت للمشاركات المقبلة بإشراف عضو الإدارة مصطفى خلوف ومشرف الفئات العمرية باسم الشيخ يوسف.

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