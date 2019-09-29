لمّح إلى انخفاض معدلات القبول في مفاضلة الموازي عن العام الماضي … طيفور لـ«الوطن»: 5 مفاضلات جامعية تصدر هذا الأسبوع.. وارتياح طلابي كبير لانخفاض نتائج المفاضلة العامة والسنة التحضيرية

كشف معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب رياض طيفور في حديث خاص لـ«الوطن» أن فريق عمل الوزارة مازال يتابع إنجاز بقية المفاضلات الجامعية الخاصة بالطلاب، وذلك بعد إصدار نتائج المفاضلة العامة للقبول في الفرع العلمي ونتائج السنة التحضيرية للكليات الطبية (الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة).

وأكد معاون الوزير وجود تدقيق كبير في النتائج الخاصة بالمفاضلات المتبقية وعلى وجه الخصوص مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذلك عبر رصد عدد الأعضاء بشكل دقيق لتلافي أي خلل في المفاضلة، وبين أنه يتم العمل على تدقيق كل وثيقة من الوثائق الخاصة بالطلاب، والتي قد تكون محلية أو من الخارج أو تتطلب حضور الطالب لتقديمها، ليصار إلى استكمال إصدار المفاضلات ضمن آلية إيجابية، مضيفاً إنه لغاية الآن هناك عملية تدقيق مع الجامعات، مضيفاً: صحيح أن المفاضلات صغيرة ولكن التعامل معها دقيق جداً.

وأشار طيفور إلى أن هذا الأسبوع ستصدر مفاضلات أبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب، ومفاضلة السوري غير المقيم، موضحاً أنه لا يمكن تحديد يوم أو ساعة لتصدير بقية المفاضلة، ولا سيما أن الأمر مرتبط بإنجاز عملية التدقيق بشكل كلي والانتهاء منها وتصديرها إلكترونياً للطلاب.

كما لمّح طيفور إلى وجود انخفاض في الحدود الدنيا لمفاضلة الموازي المقرر إصدارها هذا الأسبوع، وذلك مقارنة مع العام الماضي، علماً أن الموازي يعتبر فرصة للطلاب ممن لم تخولهم معدلاتهم الدخول في المفاضلة العامة، الأمر الذي يدفعهم للتسجيل ضمن الموازي الذي ينخفض في بعض التخصصات عن مفاضلة «العام» ليتسنى دخول الفرع ذاته ولكن بدفع رسوم خاصة.

وبحسب معاون وزير التعليم العالي شكلت نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي ونتائج السنة التحضيرية ارتياحاً لدى شريحة كبيرة من الطلاب، وسط وجود انخفاض في المعدلات عن العام الماضي وخاصة في نتائج السنة التحضيرية التي يدخلها الطالب بمعدل 230.8 للقبول العام، و227.5 درجة للقبول الموازي، ولا سيما أن الموازي أدخل في المفاضلة العامة هذا العام باختلاف عن آلية العام الماضي.

كما لفت طيفور إلى وجود انخفاض واضح في شريحة الهندسات مقارنة مع العام الماضي وذلك حسب كل تخصص من التخصصات الهندسية، مبيناً أن الانخفاض طال مختلف التخصصات، لافتا إلى أن الطلاب الحاصلين على «الموازي» العام الماضي لا يمكن لهم التقدم إلى مفاضلة العام وخاصة أن شهادتهم أصبحت قديمة.

هذا وتعتبر السنة التحضيرية بمثابة السنة الأولى للكليات الطبية والتي تضم (الطب البشري -طب الأسنان -الصيدلة)، يتم في نهاية السنة فرز 90% من المقبولين فيها إلى إحدى الكليات الطبية المذكورة بقبول (عام أو مواز) و10% يتم فرزهم خارج الكليات الطبية وذلك حسب معدل الطالب في هذه السنة، علما أن التعليم العالي حددت رسم الموازي في السنة التحضيرية بـ200 ألف ليرة.

وتوضح وزارة التعليم العالي أن الطالب المتفوق في السنة التحضيرية ممن حصل على معدل مرتفع يتحول في السنة الثانية من الموازي إلى العام، علما أن الطالب يدرس في السنة الطبية التحضيرية مواد مشتركة بين الكليات الطبية الثلاث.

يشار إلى أن الوزارة حددت رسوم التسجيل في الموازي بـ150 ألفاً لكليات الهندسة وأقسامها والفنون الجميلة، و100 ألف ليرة لكليات الهندسة الزراعية والطب البيطري، و60 ألف ليرة لكلية الآداب وأقسامها وكلية الشريعة، و80 ألف ليرة لباقي الكليات من حقوق وتربية وعلوم سياسية.

أما كليات العلوم والمعاهد التقانية الملتزمة وطب الأسنان وتعويضات سنية فحددت الرسوم بـ75 ألف ليرة سورية، وللمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية والمعهد التقاني للعلوم التطبيقية ومعهد الآثار والمتاحف بـ60 ألف ليرة سورية، ولباقي المعاهد 50 ألف ليرة سورية.

وكانت أصدرت الوزارة نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية «عام ومواز» ومفاضلة الثانويات المهنية للعام الدراسي 2019-2020. كما أصدرت نتائج مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية إلى الكليات الطبية في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2018-2019.