منها «أرض الحجاز بدمشق وابن هاني باللاذقية وأرض المارينا في طرطوس» … 62 مشروعاً سياحياً مطروحاً للاستثمار نهاية الشهر الجاري

كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح في تصريح لـ«الوطن» عن طرح 62 مشروعا للاستثمار في ملتقى الاستثمار السياحي المقرر إقامته نهاية الشهر في محافظة طرطوس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الفراح إلى طرح 40 مشروعاً استثمارياً سياحياً للجهات العامة ونحو 22 مشروعاً تابعاً للجهات الخاصة بصيغ استثمارية متنوعة بين B. O. T وR. O. T وشركة مشتركة «للمشروعات الكبيرة ذات التكاليف الضخمة»، وبيع حق الانتفاع، مؤكداً أن مختلف المشروعات المعروضة مميزة من مختلف محافظات القطر ومحققة للجدوى الاقتصادية، بحيث تم اختيارها بعناية خلال فترة 6 أشهر للتوصل إلى صيغ تكاملية وجاذبة، علما أنه تم اختيار المشروعات من ضمن عدة مشروعات.

هذا ويستكمل فريق عمل الوزارة التحضيرات النهائية لعقد الملتقى، حيث عقدت اللجنة المركزية المكلفة بالإجراءات اللازمة لإقامة الملتقى، اجتماعاً موسعاً برئاسة الفراح وحضور معاون الوزير بسام بارسيك والمديرين المعنيين، وتم استعراض كل التدابير الفنية والقانونية اللازمة لإطلاق الملتقى نهاية تشرين الجاري.

وأوضح معاون وزير السياحة أن من ضمن وأكبر المشروعات المعروضة هو أرض موقع الحجاز بدمشق، وأرض المشفى العسكري بحلب، وابن هاني في اللاذقية، وأرض المارينا على الكورنيش في طرطوس، ناهيك عن عرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف الصيغ وتستهدف جميع المستثمرين.

ولفت الفراح إلى أن جديد الملتقى هو طرح المشروعات الخاصة «المتضررة أو المتوقفة أو المتعثرة» لكن لم يترتب عليها أي إشكاليات قانونية، ليصار إلى عرضها في الملتقى شرط أن تكون نسبة الإنجاز فيها 40 بالمئة على الأقل، مؤكداً أن المشروعات تتوزع في مختلف محافظات القطر.

ونوه معاون الوزير بالتدخل الإيجابي مع مستثمري القطاع الخاص لعرض المشروعات للمشاركة فيها واستثمارها، مضيفاً إنه يتم التعويل على الخروج بنتائج ملموسة بعد الملتقى، خاصة أن المشروعات المطروحة تحقق التنمية في مناطقها

وأشار الفراح إلى وجود اهتمام كبير من المستثمرين في الاطلاع على مختلف المشروعات من مختلف الجوانب المحيطة بها، موضحاً أنه تم دعوة مستثمرين من داخل وخارج القطر إضافة إلى غرف السياحة والتجارة وعدة جهات، إضافة إلى مشاركات خارجية.

وذكر الفراح أنه يتم الإعلان عن المشروع الذي يتقدم إليه المستثمرون، على أن تشكل لجان فنية ويتم بعدها فض العروض، منوهاً بالعمل على اتخاذ جميع التحضيرات اللازمة للملتقى من مختلف مديريات السياحة.