55 ألف طفل مستهدف في القنيطرة

قدّر مدير صحة القنيطرة عوض العلي عدد الأطفال المستهدفين في حملة اللقاح ضد شلل الأطفال التي تنطلق اليوم الأحد بنحو55 ألف طفل من عمر يوم إلى خمس سنوات بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة بهدف الحفاظ على القنيطرة خالية من مرض شلل الأطفال.

وأكد قيام المديرية باتخاذ الإجراءات وإنجاز جميع الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لإنجاح الحملة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم تأمين كل مستلزمات المراكز الصحية وفرق التلقيح الجوالة لإعطاء اللقاح للأطفال المستهدفين بالحملة.

وأشار إلى أنه تم عقد العديد من الندوات واللقاءات مع الكادر المشارك بالحملة والبالغ نحو300 عامل حول أهمية الوصول إلى الرقم المستهدف بالحملة وتغطية جميع المناطق والقرى وذلك لتحقيق الغاية والهدف من الحملة، مؤكداً أن المديرية مهدت لحملة التلقيح عبر توزيع بوسترات ومنشورات توضح موعد الحملة والفئة المستهدفة فضلا عن تدريب العناصر الصحية ولاسيما في المراكز التي أعيد افتتاحها من جديد في المناطق المحررة.

ولفت العلي إلى أن العناصر الصحية المشاركة بالحملة يبلغ نحو300 عامل ما بين عناصر ثابتة بالمراكز الصحية 121 عنصراً وعناصر جوالة 150 والتي تشكل 13 فريقاً وستنتقل من منزل لآخر لضمان الوصول إلى جميع الأطفال، علماً أن عدد المشرفين 17.

ولفتت رئيسة دائرة البرامج الصحية إيمان اليوسف إلى أن الأطفال المستهدفين في الحملة موزعون على أربع مناطق صحية وهي منطقة القنيطرة والعدد نحو9000 طفل واللقاح سيتم في 11 مركزاً ثابتاً أما منطقة دمشق الصحية فيقدر عدد الأطفال الذين ستستهدفهم الحملة بنحو8000 واللقاح سيعطى في ستة مراكز صحية ومنطقة الذيابية الصحية ستقوم بتلقيح نحو27500 طفل عبر 11 مركزاً صحياً وفي منطقة سويسة العدد المستهدف 6000 طفل ويتم اللقاح في عشرة مراكز، وأخيراً في منطقة درعا الصحية 4000 طفل واللقاح سيعطى في ستة مراكز ثابتة.

يذكر أنه يوجد تجمعات تتبع إداريا لريف دمشق مثل حمريت وسلطانة والعثمانية وماعص والشوكتلية وتجمع مزارع الأمل، حيث ستقوم صحة القنيطرة بإعطاء اللقاح لأطفال تلك التجمعات التي تضم ما يزيد على 500 طفل دون الخامسة من العمر.