إخماد حرائق وادي النضارى بشكل كامل … قائد فوج إطفاء حمص لـ«الوطن»: الحرائق عمل تخريبي بفعل فاعل وتتكرر كل عام في التوقيت نفسه

تمكنت وحدات الإطفاء والدفاع المدني بمؤازرة سيارات الإطفاء في مصفاة حمص وصهاريج مياه مديرية الزراعة من إخماد الحرائق بشكل كامل تقريباً على امتداد نحو13 قرية ومنطقة في وادي النضارى بريف حمص الغربي، وحتى ساعة إعداد التقرير كانت وحدات الإطفاء ما تزال تعمل على إخماد بعض البؤر في بعض المواقع الحراجية التي يصعب ويتعذر الوصول إليها.

وأكد قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا للوطن تمكن وحدات فوج إطفاء حمص بالتعاون مع وحدات الدفاع المدني وباقي الوحدات العاملة من إخماد جميع الحرائق الكبيرة التي نشبت في الجبال والوديان والمناطق الحراجية في كل من قرى ومناطق (الناصرة- قرب علي- عيون الباردة- الباردة- مرمريتا- الحواش- المشتاية- الزويتينة- كفرا- عين الراهب- حب نمرة- شين- جبلايا) في ريف حمص الغربي، لافتاً إلى أن العمل حالياً جار على استكمال عمليات الإطفاء لعدد من البؤر والمواقع الحراجية التي يتعذر الوصول إليها ولا زالت مشتعلة في منطقتي الناصرة وجب نمرة من خلال إرسال عناصر راجلة طباشة والتعامل معها عن طريق مدافع المياه والخراطيم، مبيناً أن الحرائق امتدت على مساحة تقدر بنحو30 كم نتيجة لاشتداد الرياح وتغير مسارها، إلا أن عناصر الإطفاء والدفاع المدني استبسلوا في عمليات الإخماد وتمكنوا في بداية الأمر من تطويق الأماكن السكنية ومنع امتداد الحرائق إليها وتأمينها دون أن يسجل أي إصابات بشرية في صفوف المدنيين واقتصار الأضرار على الماديات.

وأكد جودا أن سبب تلك الحرائق بفعل فاعل نتيجة لوجود عدة حرائق متناثرة ومنفصلة في مناطق مختلفة ومعظمها في المناطق الحراجية التي يتعذر الوصول إليها بآليات الإطفاء، كاشفاً أن هذه الحرائق تتكرر في كل عام في نفس هذا التوقيت، وهذا يدل على وجود فاعل وخاصة أصحاب النفوس الضعيفة ممن يستفيدون من احتراق هذه الأشجار في عمليات التفحيم، مؤكداً على أن هذه الحرائق عمل تخريبي لا سيما أنه كان هناك حرائق ثانوية في أكثر من موقع تهدف إلى إشغال وإلهاء وتشتيت جهود وحدات الإطفاء عن الحرائق الكبيرة الأساسية في المواقع الحراجية، مضيفا: التحقيقات جارية وسيتم الوصول إلى أسباب الحرائق ومعرفة فاعليها في حال كانت بفعل فاعل ومقصودة.

بدوره أكد مدير الدفاع المدني بحمص العميد نضال محلا لـ«الوطن» أن عناصر الدفاع المدني ووحدات الإطفاء تقوم حالياً بعمليات تبريد لكافة المواقع التي اندلعت فيها الحرائق لضمان عدم عودة اشتعالها من جديد، مؤكدا أنه لا يوجد أية أضرار بشرية بين الأهالي أو وحدات الإطفاء والدفاع المدني ولا أضرار في المنشآت السكنية أو السياحية كما شاع على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن جميع الوحدات ستبقى في مناطق الحرائق على أهبة الاستعداد لمدة يومين قادمين لتأمين عدم اشتعال حرائق أخرى.

من جهته كشف مدير الزراعة بحمص نزيه الرفاعي لـ«الوطن» أن التقديرات الأولية الإجمالية للمساحات المتضررة التي لحقت بالأراضي الزراعية جراء الحرائق في وادي النضارى بلغت نحو3940 دونماً زراعياً في عشر قرى (مرمريتا والمشتاية وحب نمرة والزويتينة وشين والعريضة والناصرة وكفرا وعيون الوادي وعين الباردة) ، ومعظم هذه الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون ومنها نحو600 دونم مزروعة بمحاصيل زراعية أخرى (بعل سليخ) ، فيما بلغت مساحة الأراضي الحراجية المتضررة بحوالي 285 دونماً معظمها أشجار السنديان والصنوبر الثمري، بالإضافة إلى ما يزيد على مساحة 1375 دونماً من أراضي سليخ محجرة وعرة (أعشاب وشوكيات وغيرها) تم تضررها، عازياً سبب انتشار وامتداد الحرائق بهذا الشكل إلى انخفاض نسبة الرطوبة الجوية بشكل عام إلى ما دون 15 بالمئة وارتفاع درجة الحرارة إلى ما يزيد على 37 درجة مئوية واشتداد سرعة الرياح إلى ما بين 60 و70 كم بالساعة بالإضافة إلى وجود أعشاب في الأراضي لم يتم اكتساحها أو فلاحتها.

بدوره كشف مدير عام شركة كهرباء حمص مصلح الحسن لـ«الوطن» عن تسبب الحرائق الكبيرة التي اندلعت في ريف حمص الغربي بأضرار على الشبكة الكهربائية وانقطاع للتيار الكهربائي، لافتا إلى أن التقديرات الأولية للأضرار الحاصلة في الشبكة الكهربائية بلغت نحو14.5 مليون ليرة سورية، موضحاً أن الأضرار شملت التوتر المتوسط على كل من خط الناصرة 3 أعمدة متوسط مع متمماتها وخط المشتاية15 عمود توتر متوسط مع متمماتها ووصلة كبل متوسط بطول 100م، بكلفة تقديرية لأضرار التوتر المتوسط 7.9 ملايين ليرة سورية، وأضرار التوتر المنخفض شملت على أعمدة توتر منخفض مع متمماتها عدد 25 عموداً موزعة على مرمريتا وكفرا والناصرة بكلفة مالية تقديرية 6.15 ملايين ليرة سورية.

وبين الحسن أن ورشات الكهرباء باشرت منذ ساعات الصباح الباكر عمليات الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي للاماكن والمناطق المتضررة وعملت على تأمين تغذية كهربائية لبئر المشتاية وبئر الزويتينة وبئر الناصرة وبئر حب نمرة، لافتاً إلى أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي وإصلاح كل الأعطال في جميع المناطق والقرى المتضررة خلال الساعات القليلة القادمة.