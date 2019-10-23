تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من كأس سلة الرجال للمجموعة الوسطى، حيث يحل الوثبة ضيفاً على حطين في لقاء شبه محسوم للوثبة الذي يتصدر المجموعة من دون أي خسارة، فيما يستضيف الكرامة الطليعة في لقاء يتوقع أن يكون قوياً وندياً ويسعى الكرامة لمواصلة مسلسل انتصاراته ومنافسة الوثبة على صدارة المجموعة.

وفي المجموعة الشمالية يلتقي يوم غد الجمعة الجلاء مع السكك، وفيما يلعب الحرية مع اليرموك، وكانت مباريات المجموعة الجنوبية قد افتتحت مساء الثلاثاء بلقاءين حيث تمكن الوحدة من الفوز على الفيحاء بفارق كبير وصل إلى63 نقطة (101-38) وفاز الثورة على جاره النصر(71-58) وجاءت نتائج المجموعة الوسطى ضمن التوقعات حيث فاز النواعير على حطين (94-75).