موسكو تذكر واشنطن: عليكم الرحيل من «التنف»

جددت روسيا مطالبتها الولايات المتحدة بإنهاء احتلالها لمنطقة «التنف» في سورية حيث تحتجز آلاف المدنيين في مخيم «الركبان» بالقرب من الحدود مع الأردن.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في تصريح صحفي: إن «موسكو تطالب واشنطن بإنهاء احتلال «التنف» في سورية»، مؤكداً أن هذه المنطقة أرض سورية والوجود الأميركي فيها غير شرعي.

وأوضح فيرشينين أن «القوات الأميركية موجودة بشكل غير قانوني في دائرة قطرها 55 كيلومتراً في «التنف»، وتغلق الطريق الذي يربط العراق وسورية»، وقال: هذا الوجود «غير قانوني ونطالب بإنهاء الاحتلال».

وتؤمن واشنطن الغطاء والدعم لمجموعات إرهابية تنتشر في مخيم الركبان، تعمل على ابتزاز المدنيين ما يفاقم في أوضاعهم.