الأولى

موسكو تذكر واشنطن: عليكم الرحيل من «التنف»

| وكالات

الخميس, 24-10-2019

جددت روسيا مطالبتها الولايات المتحدة بإنهاء احتلالها لمنطقة «التنف» في سورية حيث تحتجز آلاف المدنيين في مخيم «الركبان» بالقرب من الحدود مع الأردن.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في تصريح صحفي: إن «موسكو تطالب واشنطن بإنهاء احتلال «التنف» في سورية»، مؤكداً أن هذه المنطقة أرض سورية والوجود الأميركي فيها غير شرعي.
وأوضح فيرشينين أن «القوات الأميركية موجودة بشكل غير قانوني في دائرة قطرها 55 كيلومتراً في «التنف»، وتغلق الطريق الذي يربط العراق وسورية»، وقال: هذا الوجود «غير قانوني ونطالب بإنهاء الاحتلال».
وتؤمن واشنطن الغطاء والدعم لمجموعات إرهابية تنتشر في مخيم الركبان، تعمل على ابتزاز المدنيين ما يفاقم في أوضاعهم.

مقالات ذات صلة

الخميس, 24-10-2019

مطالبات بإقالة حاكم المصرف المركزي واستعادة الأموال المنهوبة … احتجاجات لبنان متواصلة والجيش يحاول فتح الطرقات الرئيسية

الخميس, 24-10-2019

لماذا يخاف الإسرائيليون؟

الخميس, 24-10-2019

المقداد يترأس وفد سورية للاجتماع التحضيري لـ«حركة عدم الانحياز»

الخميس, 24-10-2019

محافظ درعا لـ«الوطن»: إشكال معبر «نصيب» انتهى

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock