تحصيلات المياه والكهرباء جيدة في حماة … 3.5 مليارات ليرة ديون الكهرباء و279 مليون ليرة من المياه في ذمة الجهات العامة

بيَّن المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة مطيع عبشي لـ«الوطن» أن نسبة الجباية والتحصيلات المالية من القطاعين العام والخاص وعلى مستوى المحافظة جيدة، وبلغت حتى تاريخه 80 %، فيما تبلغ الديون على جهات القطاع العام 279 مليون ليرة، منها 36 مليون ليرة على التربية، والباقي على الكهرباء والوحدات الإدارية بالمحافظة وقسم مياه حمص.

وأوضح عبشي أن نسبة التحصيل في مدن المحافظة جيدة، ففي حماة 80 % وفي مصياف 80 % وفي سلمية 65 %، وأما في الأرياف فهي شبه معدومة كونه محرراً حديثاً من الإرهاب، ومشاريع المياه بطور إعادة التأهيل.

ولفت إلى أن المؤسسة تتخذ عدة إجراءات لزيادة نسبة التحصيل والجباية، إذ يتم تبليغ المواطنين وإنذارهم ومن ثم قطع المياه في حال التخلف لثلاث دورات، مضيفاً: وتم تعين 320 عاملاً لقراءة العدادات والقطع إذ كان هناك نقص بالعمال في هذا الجانب.

وأكد عبشي أن المؤسسة تنفذ العديد من مشاريع المياه بمناطق المحافظة، لتوفير مياه الشرب للمواطنين وتخفيف التقنين قدر المستطاع، ومنها مشروع ضخ المياه المنتجة في محطة التحلية بوحدة مياه سلمية إلى خزان جبل عين الزرقاء، بطول 2.5 كم وبتكلفة 163 مليون ليرة، لتأمين 3 آلاف م3 باليوم لدعم الوارد المائي للمدينة ومن مصادر محلية، وهو ما يختصر يومين من الدور المتبع في توزيع المياه لأحياء المدينة من 5 أيام إلى 3.

وبيَّن مصدر في الشركة العامة لكهرباء حماة، أن نسبة الجباية من القطاع الخاص 88 % ومن القطاع العام 47 %، وأن ديونها المتراكمة على القطاع العام 3 مليارات و516 مليون ليرة، وتتركز بالمياه والتربية والصحة، وتعمل الشركة على تحصيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعن عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالعدادات، أوضح أن عددها 1316 ضبط استجرار غير مشروع.