الحسين: التهرب الضريبي في وسط رجال الأعمال سببه غياب الفوترة

أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن عدم تطبيق نظام الفوترة يعتبر من أبرز الأسباب التي تسهم بانتشار التهرب الضريبي في سورية، لافتاً إلى أن هناك تهرباً في قطاع رجال الأعمال لعدم وجود فاتورة وإدخال بضائع بطرق غير نظامية.

وحول وجود تراكمات ضريبية كبيرة، كشف الحسين لـ«الوطن» أن الحكومة شكلت أخيراً لجنة لمعرفة التكاليف الضريبية المتراكمة للتحقيق في أسباب التهرب، مشيراً إلى أنها جادة في محاسبة المتخلفين والمقصرين في دفع التزاماتهم الضريبية سعياً لتصويب مكامن الخلل والفساد.

وبين الحسين أن إدخال المستوردات بقيم غير حقيقية يعتبر من المشكلات الأساسية التي يتم بحثها للحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى ضرورة استعمال نظام الفوترة والمساهمة في تسريع تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني، ومن ثم بناء قاعدة بيانات عن المكلفين لجانب تأهيل وتدريب العاملين في مجال الضرائب، ولاسيما مراقبي الدخل.

وأوضح الحسين أنه لا يمكن إعطاء رقم حقيقي عن حجم التهرب الضريبي في سورية.