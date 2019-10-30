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الحسين: التهرب الضريبي في وسط رجال الأعمال سببه غياب الفوترة

| هناء غانم

الخميس, 31-10-2019

أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن عدم تطبيق نظام الفوترة يعتبر من أبرز الأسباب التي تسهم بانتشار التهرب الضريبي في سورية، لافتاً إلى أن هناك تهرباً في قطاع رجال الأعمال لعدم وجود فاتورة وإدخال بضائع بطرق غير نظامية.
وحول وجود تراكمات ضريبية كبيرة، كشف الحسين لـ«الوطن» أن الحكومة شكلت أخيراً لجنة لمعرفة التكاليف الضريبية المتراكمة للتحقيق في أسباب التهرب، مشيراً إلى أنها جادة في محاسبة المتخلفين والمقصرين في دفع التزاماتهم الضريبية سعياً لتصويب مكامن الخلل والفساد.
وبين الحسين أن إدخال المستوردات بقيم غير حقيقية يعتبر من المشكلات الأساسية التي يتم بحثها للحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى ضرورة استعمال نظام الفوترة والمساهمة في تسريع تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني، ومن ثم بناء قاعدة بيانات عن المكلفين لجانب تأهيل وتدريب العاملين في مجال الضرائب، ولاسيما مراقبي الدخل.
وأوضح الحسين أنه لا يمكن إعطاء رقم حقيقي عن حجم التهرب الضريبي في سورية.

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