مرسيليا لمداواة جراحه أمام ليل … صراع وصافة بالليغ آن

افتتحت أمس منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، وبعيداً عن نجاح سان جيرمان بزيادة الفارق عن ملاحقيه من عدمه على أرض ديجون، فإن المنافسة كعادة المواسم الأخيرة ستقتصر على مقعدي دوري الأبطال ووصافة الترتيب التي باتت تعتبر بطولة قائمة بذاتها في ظل هيمنة العملاق الباريسي، وعليه فإن المعارك ستكون حامية الوطيس مع تقارب النقاط حيث الفارق لا يتجاوز أربع نقاط بين الثاني نانت وسانت إيتيان صاحب المركز الثاني عشر، ولعل أبرز مباريات الجولة على هذا الصعيد تلك التي تجمع بوردو ونانت غداً وقمة مرسيليا مع ليل، اليوم وهما الضيفان صاحبا المركزين الثاني والثالث.

قمة الكبرياء

يبحث مرسيليا عن كبريائه المهدور بسبب رباعية الباريسي القاسية ثم خسارته بكأس الرابطة أمام موناكو وتبدو مواجهة ليل ثالث الترتيب مناسبة لنسيان بعض الهموم وتبييض الصفحة وبالتالي التقدم أكثر نحو مثلث المقدمة الأمل المنشود في ظل صعوبة مزاحمة سان جيرمان، يدخل ليل مواجهة هذه الأمسية بسجل هو الأسوأ منذ سنوات خارج أرضه حيث لم يحقق أي فوز، فتعادل مرتين وخسر ثلاثاً مقابل 5 انتصارات وتعادل بأرضه، على حين تتقارب نتائج مرسيليا حيث جمع 16 نقطة مناصفة بين فيلدروم وبعيداً عنه، في الموسم الماضي فاز ليل مرتين بعد غياب الفوز على مرسيليا لمدة قاربت خمس سنوات.

وإذا كان مرسيليا يبحث العودة إلى مثلث المقدمة فإن ليون يسعى للعودة إلى القسم الأعلى من اللائحة مبدئياً بعدما وجد طريق الفوز في الجولة الماضية على حساب ميتز وبعدما ضل طريق النقاط الثلاث لثماني جولات كاملة تعادل في نصفها، ويحل ليون الذي مازال يحمل لقب زعيم الألفية بسبعة ألقاب ضيفاً على تولوز الذي يتأخر عنه بنقطة وأربعة مراكز على الجدول، وجمع ليون 5 نقاط فقط خارج أرضه على حين حصد تولوز 9 نقاط من ملعبه، ولم يخسر ليون أمام مضيفه خلال خمس سنوات أخيرة مسجلاً 8 انتصارات في 9 مواجهات.

ويعد ما حققه بريست حتى الآن مفاجأة بوصوله إلى 17 نقطة بالمركز السادس بعدما سجل ثلاثة انتصارات متتالية، ويطمح الفريق العائد إلى الأضواء بعد ثمانية مواسم إلى مواصلة مفاجآته عندما يحل ضيفاً على أميان رابع عشر الترتيب، ويعتبر أنجيه إحدى المفاجآت السارة هذا الموسم أيضاً بحلوله خامساً بالرصيد ذاته ويتقدم على بريست بفارق الأهداف، ويستقبل الليلة ستراسبورغ سادس عشر اللائحة وكانت ثلاثاً من المواجهات الأخيرة بين الفريقين انتهت بالتعادل قبل أن يفوز أنجيه بهدف في ملعب ستراسبورغ في إياب الموسم الماضي.

مباريات الأسبوع 12

• أمس: ديجون * سان جيرمان.

• اليوم: مرسيليا * ليل (6.30)، تولوز * ليون، ميتز * مونبيلييه، نيم * رين، أميان * بريست، أنجيه * ستراسبورغ (9.00).

• غداً: بوردو * نانت (4.00)، نيس * ريمس (6.00)، سانت إيتيان * موناكو (10.00).