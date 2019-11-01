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مالكو السيارات يهمهم الحصول على المازوت بالسعر المدعوم … أزمة نقل في القنيطرة رغم وجود 563 سرفيساً!

| القنيطرة - خالد خالد

السبت, 02-11-2019

لم تتمكن الجهات المعنية بالقنيطرة من إيجاد حلول لأزمة النقل رغم اعترافها بوجود شكاوى كثيرة من أبنائها، ورغم أن مديرية النقل تشرف على أسطول كبير يصل لـ563 سرفيساً عاملاً داخل المحافظة وعلى خط دمشق ولكن يبدو ذلك دون جدوى وكأن غاية المالكين الحصول على المازوت بـ180 ليرة للتر.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل فرج صقر وجود معاناة على خطوط القطاع الشمالي وتحديداً حضر خان أرنبة بسبب عدم التزام أصحاب الآليات العاملة على الخط، مشيراً إلى أنه وخلال الاجتماع القادم للجنة نقل الركاب الأسبوع القادم سيكون هناك حلول جذرية لمعالجة هذا الوضع بالنسبة للقطاع الشمالي بالتعاون مع فرع المرور ومديرية النقل ونقابة النقل البري.
وأشار صقر إلى استمرار معاناة المواطنين في قرى الحميدية والقحطانية وبريقة وبئر عجم وغيرها بالريف الغربي ورفض السرافيس الدخول إلى تلك القرى براكب أو راكبين، منوهاً باتخاذ إجراء ملزم لأصحاب الآليات بضرورة ختم المانفيست من بلدية كودنة آخر نقطة بالريف الغربي.

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