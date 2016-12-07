السعودية تطالب بـ«الحل السياسي» في سورية!

| الوطن – وكالات

دعا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المجتمع الدولي إلى «تكثيف جهود التوصل إلى حل سياسي» في سورية، معتبراً في كلمة له خلال افتتاح القمة الخليجية الـ37 في المنامة أن «الشعب السوري يعاني من القتل والتشريد».

وبدا لافتاً أن التصريح السعودي خلا للمرة الأولى منذ سنوات من أي دعوة إلى «رحيل» الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي اعتاد وزير خارجيته عادل الجبير على تكراره في تصريحاته.

بدوره أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أنه يدعم «الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء أبناء الشعب السوري ويحفظ كيان ووحدة سورية».