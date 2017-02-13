نصر اللـه: على الحكومة اللبنانية أن تتصل بدمشق لإعادة النازحين

| وكالات

دعا الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر اللـه الحكومة اللبنانية إلى أن «تضع المكابرة جانباً وتقرر وتدرس جدياً كيف تجري اتصالاً رسمياً مع الحكومة السورية من أجل وضع خطة واحدة لإعادة النازحين السوريين في لبنان إلى مناطقهم في سورية بعدما باتت «مساحات كبيرة في سورية آمنة وهادئة»، مشدداً على أن ذلك يجب أن يحصل «من موقع الإقناع وليس من موقع الإجبار».

ورأى نصر اللـه خلال خطاب متلفز نقلته وكالة «فرانس برس» أن إعادة النازحين «أمر لا يمكن أن يعالجه لبنان وحده»، وأضاف: «التسول لن يحل مشكلتنا»، مبيناً أن ملف النازحين بات «ملفاً ضاغطاً» ومؤكداً أن «من واجب اللبنانيين أن يتعاطوا إنسانياً مع هذا الملف بمعزل عن الاعتبارات السياسية وبمعزل عن المخاوف».

واعتبر نصر الله أن سورية كانت تحت خطر سيطرة الجماعات المسلحة والإرهابية وتم دفع هذا الخطر، واليوم أغلب سيطرة داعش على صحراء، ويأست الدول والمحاور التي صنعت الجماعات التكفيرية والتي دعمتها من إمكانية تنفيذ أهدافها في سورية.