جميل: الاتفاق على جدول أعمال جنيف المقبل يلغي الشروط المسبقة

أكد رئيس منصة موسكو للمعارضة والقيادي في «جبهة التغيير والتحرير» قدري جميل أن الاتفاق على جدول أعمال الجلسة اللاحقة من مفاوضات جنيف، يعد إقراراً ملموساً، وتوافقاً من مختلف الأطراف على الضرورات التي يجب أن تبحث، بغض النظر عن المكابرة التي لا تسمح لهذا وذاك بالإفصاح عن ذلك كما هو مطلوب.

وأضاف جميل بحسب موقع «قاسيون» أمس: «الموافقة على جدول الأعمال بالصيغة المعلنة، يعني أن هذا وذاك قد ترك وإلى الأبد شروطه المسبقة».