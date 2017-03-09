الرئيسية | الأولى | جميل: الاتفاق على جدول أعمال جنيف المقبل يلغي الشروط المسبقة

جميل: الاتفاق على جدول أعمال جنيف المقبل يلغي الشروط المسبقة

الخميس, 09-03-2017

أكد رئيس منصة موسكو للمعارضة والقيادي في «جبهة التغيير والتحرير» قدري جميل أن الاتفاق على جدول أعمال الجلسة اللاحقة من مفاوضات جنيف، يعد إقراراً ملموساً، وتوافقاً من مختلف الأطراف على الضرورات التي يجب أن تبحث، بغض النظر عن المكابرة التي لا تسمح لهذا وذاك بالإفصاح عن ذلك كما هو مطلوب.
وأضاف جميل بحسب موقع «قاسيون» أمس: «الموافقة على جدول الأعمال بالصيغة المعلنة، يعني أن هذا وذاك قد ترك وإلى الأبد شروطه المسبقة».

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الوطن 2017