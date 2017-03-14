ماكفورك أكد أن جميع المسلحين في المدينة سيقتلون ولن نسمح لهم بالهروب .. القوات العراقية تواصل تقدمها وتستعيد أحياء في الساحل الأيمن للموصل

أعلنت القوات العراقية السيطرة على مناطق جديدة في الجانب الغربي من مدينة الموصل بعد استعادتها أكثر من ثلث مساحته في إطار هجوم متواصل للضغط على تنظيم داعش الإرهابي لطردهم من ثاني مدن البلاد، كما استعادت القوات العراقية أمس السيطرة على حيي النفط والموصل الجديدة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل من تنظيم داعش.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار اللـه قوله في بيان إن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي النفط في الساحل الأيمن للموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه» مضيفاً إن «القوات بدأت باقتحام دور الموظفين». وأشار يار اللـه في بيان آخر إلى أن «قوات مكافحة الإرهاب حررت حي الموصل الجديدة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد أن كبدت إرهابيي «داعش» خسائر فادحة بالأرواح والمعدات».

وكانت القوات العراقية استعادت أول أمس السيطرة على منشأة جابر بن حيان شرق ناحية بادوش في الموصل من تنظيم داعش.

وبدأت القوات العراقية في 19 شباط عملية انطلاقا من المحور الجنوبي للموصل لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي وهو الأكثر اكتظاظا بالسكان، من أيدي تنظيم داعش.

وأدى هجوم انطلق في الخامس من آذار الحالي إلى استعادة عدد من الأحياء ومواقع مهمة بينها مقر مجلس المحافظة ومتحف الموصل وزيادة الضغط على الإرهابيين.

ومازال التنظيم يسيطر على الجانب الغربي من الموصل، الذي يعد آخر اكبر معاقلهم في العراق.

كما أعلن الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية أن «قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع تجري عمليات تمشيط وتفتيش للمناطق المحررة في باب الطوب (غربي الموصل) بحثاً عن الألغام (عبوات) والأفخاخ والإرهابيين المتخفين وسط الأهالي».

وتمثل المدينة القديمة، أكثر أحياء الموصل اكتظاظاً بالسكان حيث إن شوارعها ضيقة ومبانيها متلاصقة ما يرجح أن تكون المعارك فيها أكثر صعوبة.

وبينما تتولى قوات مكافحة الإرهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية التقدم في عمق الجانب الغربي من الموصل، تخوض قوات من الجيش معارك في مناطق تمتد إلى الغرب من المدينة.

وأكد الموفد الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك، خلال زيارته بغداد، الأحد أن الإرهابيين محاصرون في آخر معاقلهم في العراق.

وقال: إن «تنظيم داعش محاصر، فالليلة (قبل) الماضية قطعت الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العراقي ومقرها قرب بادوش شمال غرب الموصل، آخر الطرق» المؤدية إلى المدينة. وأضاف: إن «جميع المسلحين الموجودين في الموصل سيقضون فيها». وأكد ماكغورك دعم بلاده الحرب ضد تنظيم داعش، قائلاً: «نحن ملتزمون جداً ليس لمجرد إلحاق الهزيمة بهم في الموصل، ولكن للتأكد من أن هؤلاء لا يمكنهم الهروب». وأضاف: «نعتقد أننا قتلنا كثيراً من مقاتليهم وأنه لم يكن باستطاعتهم التعويض عنهم، ولم يكن الحال نفسه قبل سنة».

وأشار إلى مقتل 180 قيادياً من التنظيم.

وكالات