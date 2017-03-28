روحاني: تعزيز العلاقة مع روسيا لن يكون ضد أي بلد آخر ويساعد على إيجاد حل في سورية

| وكالات

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وروسيا يصب في مصلحة المنطقة، مستشهدا على ذلك بالتعاون بين البلدين من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية ومحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد روحاني أن «لدى بلاده وروسيا رؤية مشتركة حول محاربة الإرهاب واستقرار المنطقة كما أنهما يعارضان تغيير الحدود الجغرافية فيها».

وأشار في تصريح له أمس قبل مغادرته طهران متوجها إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، إلى أن «تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا يصب في مصلحة البلدين والمنطقة وأن هذه العلاقات لم ولن تكون ضد أي بلد آخر ومثال ذلك التعاون بين إيران وروسيا في إيجاد حل للأزمة في سورية ومحاربة الإرهاب والاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط».

وأوضح روحاني أن روسيا بلد مهم في المنطقة وجارة لإيران وشهدت العلاقة بين البلدين تطورات مهمة في شتى المجالات عقب انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

ولفت روحاني إلى المساعدة الكبيرة التي قدمتها روسيا في مجال الاتفاق النووي وتنفيذه وقال: إن «روسيا في مجال الماء الثقيل وتسليم الكعكة الصفراء إلى إيران قدمت الكثير من المساعدات حيث شهدت العلاقات بين البلدين تطورا جيداً في مجال القضايا النووية»، مؤكداً أن «مفاعل بوشهر النووي والعلاقات الدفاعية بين البلدين تعتبر من رموز التعاون بين الجانبين».

من جهة أخرى لفت روحاني إلى أن أميركا واجهت عقب انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشكلات جديدة في داخلها ومع باقي الدول، وقال: «نشاهد في أوروبا أوضاعا صعبة للغاية كما نشاهد في المنطقة مشاكل وعدم استقرار وإرهابا الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون بين إيران روسيا على المستوى الإقليمي والدولي والثنائي». ويرافق روحاني وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الإيرانيين ومن المقرر أن يجتمع روحاني خلال زيارته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويبحث معه القضايا المشتركة.