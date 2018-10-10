وزير الصناعة لـ«الوطن»: أسعار سيارات مناسبة من سيامكو واستيراد 338 سيارة بيجو

| الوطن

صرّح وزير الصناعة مازن يوسف لـ»الوطن» أنه انطلاقا من حرص الحكومة على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين السوري والإيراني ضمن مجموعة إيران خودرو الشريك في شركة (سيامكو) للسيارات؛ تعمل الوزارة حالياً على متابعة العمل في الشركة والتي أصبحت حالياً بحالة جاهزية جيدة، كاشفاً عن انطلاقة قريبة لسيارة بالميرا بعلبة سرعة اوتوماتيك وسعة (1600 CC) في الأسواق وبمواصفات فنية عالية الدقة.

ولفت الوزير يوسف إلى أن شركة أداء موترز حلّت محل شركة مجموعة السلطان رسمياً وحصلت على 25 بالمئة كنسبة ملكية إضافة إلى 35 بالمئة حصة الحكومة السورية و30 بالمئة لشركة إيران خوردو، مبيناً أن التعاون مستمر بين الجانبين، حيث تم مؤخراً استيراد نحو 388 سيارة جديدة هي بيجو بسعة (1600 CC) وبعلبة سرعة أوتوماتيك، مؤكداً أن هناك دفعة جديدة سيتم الاتفاق عليها قريباً.

ولفت إلى أن الشركة تعمل حالياً على تطوير خطوط الإنتاج لتصبح قادرة على إنتاج أصناف وأنواع من السيارات السياحية والسيارات الشاحنة والبيك آب، ‏ حيث قامت الوزارة مؤخراً بالموافقة على إضافة خط تجميع جديد للسيارات ضمن الشركة وضمن نفس الطاقة الإنتاجية وهي 10 آلاف سيارة سنويا.

وأشار الوزير إلى أن الشركة تقوم حالياً بإعادة تأهيل صالات خدمات ما بعد البيع ليتسنى لكل مواطن إجراء عمليات الصيانة في تلك الصالات، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تأمين القدرة التنافسية للشركة في السوق للوصول إلى مستوى أفضل، وذلك من خلال تطوير المنتج الحالي، وإنتاج نماذج جديدة تلبي حاجة ورغبة المواطنين وخاصة ما يتعلق منها بأسعار تنافسية، وإن ما تخطط له الشركة هو التنوع في إنتاج السيارات وزيادة إنتاجها وصولاً إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى تصنيع مكونات كاملة للسيارات لتوطين صناعة السيارات.

وحول الأسعار بين أنه لا يمكن حالياً إعلان سعر السيارات الجديدة، حتى يتم انجاز ودراسة كافة التكاليف، لكنه وعد بأن تكون الأسعار مقبولة ومناسبة وتلبي حاجة المواطنين، وبأفضل المواصفات المطابقة للمقاييس في الأمان والقوة والمتطلبات الفنية الأخرى.

وأوضح يوسف أن شركة سيامكو تبحث حالياً عن آلية جديدة يتم دراستها مع الشركة كما أنه سيكون هناك تعاون جديد مع الجانب الإيراني من السيارات تتم مناقشتها وهناك شركة جاد أيضاً تم حالياً تطبيق مكونات 42 سيارة كدفعة أولية وانطلاقتها ستكون قريبا من نفس شركة سيامكو، معتبرا أن خطوات التعاون بين البلدين القادمة كثيرة وعديدة ويتم حالياً التباحث مع شركة سيفكو حيث تم تبادل الزيارات بين الجابين لإقامة تعاون مشترك والفكرة مطروحة وهي قيد الدراسة.