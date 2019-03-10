المعلم: مهتمون بتقديم التسهيلات للشركات الصينية

خلال استقباله تشن شياودونغ والوفد المرافق له، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم ترحيب سورية ودعوتها الصين للمشاركة في برنامج عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي شنت عليها، واهتمامها بتقديم التسهيلات للشركات الصينية في هذا المجال.

ونوه المعلم بالدعم السياسي والمساعدات الإنسانية التي قدمتها الصين وما زالت لسورية، والتي ساهمت في تعزيز صمود الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الصيني رغبة بلاده في تطوير علاقاتها الثنائية مع سورية في كل المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي، وأن الصين ستشارك بفعالية في مجال إعادة الإعمار، وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لتعزيز صمود الشعب السوري.